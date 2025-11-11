Черчесов о штабе «Спартака»: «Каждый свисток все бегут к судье. Я тоже иногда покрикиваю. Но когда весь тренерский штаб выбегает…»
Станислав Черчесов: после каждого свистка штаб «Спартака» бежит к судье.
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов дал комментарии о поведении тренерского штаба «Спартака» на фоне прошедшего матча Мир РПЛ, в котором красно-белые победили со счетом 2:1.
– На пресс‑конференции вы сказали, что тренерский штаб «Спартака» вел себя не совсем достойно. Как это проявлялось?
– Ну, каждый свисток все бегут к судье.
Понятно, что я тоже иногда покрикиваю. Но когда весь тренерский штаб выбегает… Я поздравил их с победой, и с моей стороны на этом все. Они сами должны о себе думать.
Есть эмоции. Я должен смотреть за собой, а они – за собой, – сказал Станислав Черчесов.
