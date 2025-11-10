МОК запретит трансгендерам участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх (The Times)
МОК запретит трансгендерам участвовать в женских турнирах на Олимпийских играх.
Международный олимпийский комитет (МОК) запретит трансгендерам участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх, сообщает The Times.
Ожидается, что решение объявят в начале 2026 года, когда будет подготовлено научное обоснование о физическом превосходстве трансгендеров – мужчин при рождении – над женщинами.
В сентябре МОК объявлял о создании рабочей группы по защите женского спорта.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: The Times
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости