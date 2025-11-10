88

МОК запретит трансгендерам участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх (The Times)

МОК запретит трансгендерам участвовать в женских турнирах на Олимпийских играх.

Международный олимпийский комитет (МОК) запретит трансгендерам участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх, сообщает The Times.

Ожидается, что решение объявят в начале 2026 года, когда будет подготовлено научное обоснование о физическом превосходстве трансгендеров – мужчин при рождении – над женщинами.

В сентябре МОК объявлял о создании рабочей группы по защите женского спорта.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: The Times
logoМОК
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Главные новости
Свищев о трансгендерах в спорте: «Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы – не место для подобных экспериментов»
24 минуты назад
Дегтярев о медиарейтинге федераций: «Мы живем в век медиа, борьбы за внимание. Видим результатом проекта влияние на зарубежную аудиторию»
8 ноября, 12:36
AIU применил санкции к 12 российским легкоатлетам на основании базы данных московской лаборатории
8 ноября, 07:19
Сергей Шаров: «Вообще не собирался переходить в легкую атлетику! Это уже потом так получилось, что хоп-хоп – и я сюда попал»
7 ноября, 08:01
Путин поддержал создание единого реестра тренеров: «Родители должны быть уверены в том, что с их детьми занимаются квалифицированные люди»
6 ноября, 17:58
Владимир Путин: «Сейчас в ряде российских регионов создаются школьные спортивные лиги. Они должны быть во всех субъектах РФ»
6 ноября, 17:40
Михаил Дегтярев: «Объем финансирования спортивных школ в России достиг отметки в 312 млрд рублей в год»
6 ноября, 16:02
Владимир Путин: «Хотел бы поблагодарить тех, кто принял справедливое решение о восстановлении прав Паралимпийского комитета России»
6 ноября, 15:45
Владимир Путин: «Доля детей в России, систематически занимающихся спортом, превышает 93%. Спорт и физическая культура – это всегда путь к успеху»
6 ноября, 15:22
Владимир Путин: «Спорт и культурное сотрудничество не должны становиться заложниками конфликтов и геополитических противоречий»
6 ноября, 14:51
Ко всем новостям
Последние новости
РУСАДА с начала 2025 года собрало у спортсменов 8807 проб
8 октября, 13:48
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
18 сентября, 15:35
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
8 сентября, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
22 августа, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
13 августа, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
24 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
9 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
9 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
9 июня, 11:47