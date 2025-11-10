«Торпедо» обыграло «Локомотив», продлив победную серию до 6 матчей. Команда Исакова идет 2-й на Западе

«Торпедо» продлило победную серию до 6 матчей.

«Торпедо» обыграло «Локомотив» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

Это 6-я победа подряд для команды тренера Алексея Исакова.

«Торпедо» занимает 2-е место на Западе с 36 очками в 27 играх сезона.

У «Локомотива» прервалась победная серия из 5 матчей. Клуб лидирует в таблице Запада с 36 баллами в 25 играх.