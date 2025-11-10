  • Спортс
  • Сергей Ташуев: «Все хают Станковича, даже если он побеждает. А про Карпина в «Динамо» мы слышим: «Ему надо еще дать время поработать». Разве это не двойные стандарты?»
Сергей Ташуев: «Все хают Станковича, даже если он побеждает. А про Карпина в «Динамо» мы слышим: «Ему надо еще дать время поработать». Разве это не двойные стандарты?»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке».

В 15-м туре Мир РПЛ красно-белые на выезде обыграли «Ахмат» (2:1).

– Что теперь «Спартаку» делать со Станковичем? Чуть ли не каждый день пишут, что его судьба предрешена, а он одержал две победы кряду.

– Знаете, у нас в этом отношении какие-то двойные стандарты просматриваются.

– В смысле?

– Все хают Станковича, даже если он побеждает. А посмотрите на результаты Валерия Карпина в «Динамо». И что мы слышим? «Ему надо еще дать время поработать, он один из лучших наших специалистов».

Как-то так, да? Разве это не двойные стандарты? Все же определяет результат. Если выиграл – то и хорошо. Пусть руководство «Спартака» принимает решение, – сказал Ташуев.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
