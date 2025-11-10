Сергей Ташуев: «Все хают Станковича, даже если он побеждает. А про Карпина в «Динамо» мы слышим: «Ему надо еще дать время поработать». Разве это не двойные стандарты?»
Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке».
В 15-м туре Мир РПЛ красно-белые на выезде обыграли «Ахмат» (2:1).
– Что теперь «Спартаку» делать со Станковичем? Чуть ли не каждый день пишут, что его судьба предрешена, а он одержал две победы кряду.
– Знаете, у нас в этом отношении какие-то двойные стандарты просматриваются.
– В смысле?
– Все хают Станковича, даже если он побеждает. А посмотрите на результаты Валерия Карпина в «Динамо». И что мы слышим? «Ему надо еще дать время поработать, он один из лучших наших специалистов».
Как-то так, да? Разве это не двойные стандарты? Все же определяет результат. Если выиграл – то и хорошо. Пусть руководство «Спартака» принимает решение, – сказал Ташуев.
Что «Динамо» делать с Карпиным?15912 голосов
Оставлять, дать поработать
Увольнять сейчас
Увольнять в зимнюю паузу
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
