  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Репортер «Матч ТВ» о конфликте со Станковичем: «На улице я мог бы жестко ответить, но представляю канал, свою нацию, не можем устраивать мордобой. Сильный человек может сдержать гнев»
Видео
139

Репортер «Матч ТВ» о конфликте со Станковичем: «На улице я мог бы жестко ответить, но представляю канал, свою нацию, не можем устраивать мордобой. Сильный человек может сдержать гнев»

Журналист «Матч ТВ» Адам Ахмадов хотел ответить Деяну Станковичу по‑мужски.

Журналист «Матч ТВ» Адам Ахмадов высказался об инциденте с Деяном Станковичем.

Главный тренер «Спартака» вступил в перепалку с журналистом во время флеш‑интервью после матча с «Ахматом» (2:1) в Мир РПЛ.

– Такое поведение главного тренера «Спартака» тебя удивило?

– Конечно. Я никогда не являлся фанатом «Спартака». Но с момента, как мы работаем с клубом, я всегда видел, что люди в нем максимально корректны. У них есть традиции, очень правильно себя ведут. И футболисты, которые играют в «Спартаке», максимально правильно себя ведут. Один из тренеров, который работал в Грозном, говорил: «Нас в «Спартаке» учили вести себя корректно, не отказывать в автографах и так далее». Я это запомнил. Конечно, есть мелкие перепалки. Но это никогда не доходило до людей, которые обслуживают матчи. У меня нет задачи задеть кого‑то. Получилось как получилось. В частной ситуации я бы повел себя по‑другому. Но тут я представляю канал, представляю свою нацию, как бы это пафосно ни звучало.

– Не хотелось в какой‑то момент ответить по‑мужски?

– Конечно, хотелось. С первых секунд хотелось. Но я понимаю, что мы не в равных ситуациях. Мы не можем устраивать мордобой. Где‑то на улице я бы мог ему жестко ответить. И я уверен, что если бы не было сдерживающих факторов, ни Деян, ни кто‑то другой так себя бы не вел. Да, он был жестким футболистом. Но сильный человек не тот, кто умеет бить, а тот, кто может сдержать свой гнев. Может быть, лет 10 назад я бы не смог сдержаться. Но сейчас ответственность другая, повзрослел, – сказал Ахмадов.

Эмоции Станковича можно понять. Репортер «Матч ТВ» ошибся

Что «Динамо» делать с Карпиным?13790 голосов
Оставлять, дать поработатьВалерий Карпин
Увольнять сейчасСборная России по футболу
Увольнять в зимнюю паузуСпартак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoДеян Станкович
телевидение
психология
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аршавин о Станковиче: «Деян и на поле втыкал игроку, а потом еще судье – сейчас изменилась лишь его позиция. Журналисты ему поднадоели с вопросами, когда он уйдет или что с судейством»
вчера, 21:16Видео
Журналист «Матч ТВ» о перепалке со Станковичем: «Подошли люди из «Спартака» и извинились от лица клуба, я извинения принял. Максимально неприятная ситуация»
вчера, 20:22Видео
Станкович – журналисту после вопроса о судье: «Почему спрашиваете об этом, зачем провоцируете? Вы что‑то знаете о футболе, по какой схеме «Спартак» играл? Вы можете только говорить такое»
вчера, 17:43Видео
Станкович из-за проблем с голосом не пришел на пресс-конференцию после победы над «Ахматом»
вчера, 17:17
Главные новости
Жозе Моуринью: «Многие не уважают «Бенфику», у СМИ и судей вопиющие двойные стандарты. Человек из нового поколения хейтеров оскорбил около 60 тысяч наших фанатов – дело плохо, если такое допускается на профессиональном уровне»
8 минут назад
Месси посетил «Камп Ноу»: «Скучаю по этому месту всей душой. Надеюсь, смогу вернуться однажды, и не только чтобы попрощаться💙❤️»
27 минут назадФото
Конте обсудит с руководством «Наполи» ситуацию в команде. Стороны решат, продолжать ли сотрудничество (Маттео Моретто)
40 минут назад
«Динамо» может подписать Ваханию и Мелехина зимой. Защитников «Ростова» хочет видеть Карпин, первичные контакты состоялись («Чемпионат»)
50 минут назад
В 13 европейских клубах играют россияне. Вспомните все команды наших легионеров?
сегодня, 10:00Тесты и игры
Агент Нгамале о заявлениях блогера Никки Сии: «Чистые сплетни, явная попытка навредить Муми. Она нарушила несколько законов, считаю»
сегодня, 09:55
Журналист «Матч ТВ» о конфликте со Станковичем: «Он хочет, чтобы я кланялся? Я улыбнулся и пожелал удачи, считаю, что сделал все правильно»
сегодня, 09:40Видео
ТВ «Реала» после 0:0 с «Райо»: «На Мбаппе был очевидный фол – когда Ямаль симулировал, на «Кампо де Вальекас» были неполадки с ВАР. Мунуэра и Васкес – плоды режима Негрейры»
сегодня, 09:26
«В бокале пива на стадионе нет ничего страшного, нужно возвращать. Благодаря Fan ID практически каждый болельщик известен». Глава «Локо» Нагорных о пиве
сегодня, 08:51
«Дамоклов меч висит над нашим футболом». Немецкие фан-группы выступили против полиции и камер на стадионах, использования ИИ, именных билетов и сканирования лиц
сегодня, 08:46
Ко всем новостям
Последние новости
Каррагер о гонке в АПЛ: «Арсенал» будет нервничать, потому что «Сити» уже догонял их раньше. «Канониры» надеялись на ничью, но «горожане» разгромили «Ливерпуль» в пух и прах»
9 минут назад
Конте о «Наполи»: «Я не вижу химии, каждый думает о своем огороде. Я беру на себя ответственность, но не хочу поддерживать умирающего. Нужно что-то делать»
24 минуты назад
Защитник «Балтики» Беликов об РПЛ: «Хотим быть первыми, будем стремиться к этому. Заслужили своей работой пятое место»
38 минут назад
«Аталанта» уволит Юрича и назначит Палладино. У команды одна победа в 8 последних матчах
54 минуты назад
Гвардиола после 3:0 с «Ливерпулем»: «Салах был кошмаром много лет, наказывал «Сити» скоростью. Я просил О’Райли быть агрессивным, но ему помогали два-три игрока рядом»
сегодня, 10:01
КДК рассмотрит оскорбительные кричалки болельщиков «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» на матчах Кубка России
сегодня, 09:38
Дети с ментальными проблемами отпарили футболки игроков «Оренбурга» перед фотосессией. В клубе считают, что способствуют социальному равенству граждан
сегодня, 09:29
Сборная России почтит память защитников блокадного Ленинграда на Пискаревском кладбище перед матчем с Перу
сегодня, 09:12
КДК рассмотрит неявку Станковича на пресс-конференцию после матча с «Ахматом». Конфликт с журналистом в рапорте не отражен
сегодня, 09:02
Квеквескири о судействе с «Локомотивом»: «Всем было понятно, что первого пенальти не было – реактивное решение товарища судьи. Хорошо, что ВАР исправил момент»
сегодня, 08:40