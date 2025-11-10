Репортер «Матч ТВ» о конфликте со Станковичем: «На улице я мог бы жестко ответить, но представляю канал, свою нацию, не можем устраивать мордобой. Сильный человек может сдержать гнев»

Журналист «Матч ТВ» Адам Ахмадов хотел ответить Деяну Станковичу по‑мужски.

Журналист «Матч ТВ» Адам Ахмадов высказался об инциденте с Деяном Станковичем .

Главный тренер «Спартака» вступил в перепалку с журналистом во время флеш‑интервью после матча с «Ахматом» (2:1) в Мир РПЛ .

– Такое поведение главного тренера «Спартака» тебя удивило?

– Конечно. Я никогда не являлся фанатом «Спартака». Но с момента, как мы работаем с клубом, я всегда видел, что люди в нем максимально корректны. У них есть традиции, очень правильно себя ведут. И футболисты, которые играют в «Спартаке», максимально правильно себя ведут. Один из тренеров, который работал в Грозном, говорил: «Нас в «Спартаке» учили вести себя корректно, не отказывать в автографах и так далее». Я это запомнил. Конечно, есть мелкие перепалки. Но это никогда не доходило до людей, которые обслуживают матчи. У меня нет задачи задеть кого‑то. Получилось как получилось. В частной ситуации я бы повел себя по‑другому. Но тут я представляю канал, представляю свою нацию, как бы это пафосно ни звучало.

– Не хотелось в какой‑то момент ответить по‑мужски?

– Конечно, хотелось. С первых секунд хотелось. Но я понимаю, что мы не в равных ситуациях. Мы не можем устраивать мордобой. Где‑то на улице я бы мог ему жестко ответить. И я уверен, что если бы не было сдерживающих факторов, ни Деян, ни кто‑то другой так себя бы не вел. Да, он был жестким футболистом. Но сильный человек не тот, кто умеет бить, а тот, кто может сдержать свой гнев. Может быть, лет 10 назад я бы не смог сдержаться. Но сейчас ответственность другая, повзрослел, – сказал Ахмадов.

