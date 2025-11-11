Карпин о Вахании и Мелехине в «Динамо»: «Как вариант – может быть, да. Я много кого хотел бы видеть в команде»
Валерий Карпин: много кого хотел бы видеть в «Динамо».
Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин оценил информацию о возможном переходе Ильи Вахании и Виктора Мелехина из «Ростова».
Ранее стало известно, что клубы провели первичные контакты.
«На счет информации о возможном переходе Вахании и Мелехина в «Динамо» вообще ничего сказать не могу.
Я много кого хотел бы видеть в команде. Если конкретно про них двоих, как вариант – может быть, да», – сказал Валерий Карпин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
