Светлана Журова: «Миротворец» ничего особенного не значит. Этот список ничем не грозит Дикиджи и Гуменнику»

Журова: внесение в базу «Миротворца» ничем не грозит Гуменнику и Дикиджи.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала внесение российских фигуристов Петра Гуменника и Владислава Дикиджи в базу украинского сайта «Миротворец».

«Я не перестану повторять то, что у украинцев есть план по нашим спортсменам, по людям искусства. Исходя из этого плана, они периодически вносят российских знаменитостей в базу «Миротворец». Я так понимаю, у них есть какие-то общественные организации, которые получают грант.

Им этот грант надо как-то отрабатывать, вот они и занимаются внесением наших спортсменов в этот список. Создают видимость деятельности, будто они делом заняты и провели серьезную аналитическую работу. На самом деле этот «Миротворец» ничего особенного не значит. Этот список ничем не грозит Дикиджи и Гуменнику», – сказала Журова.

В РФ доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.