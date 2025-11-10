  • Спортс
  • «Дамоклов меч висит над нашим футболом». Немецкие фан-группы выступили против полиции и камер на стадионах, использования ИИ, именных билетов и сканирования лиц
Немецкие фанаты выступили против репрессивных практик полиции.

Немецкие фан-группы выступили против репрессивных практик полиции в отношении болельщиков на стадионах.

Фанаты опубликовали заявлением под названием «Дамоклов меч висит над нашим футболом». Оно приурочено к конференции министров внутренних дел в Бремене 3-5 декабря. На ней будут рассматриваться меры по усилению безопасности на стадионах: результатом могут стать именные билеты, меры безопасности с поддержкой искусственного интеллекта и запреты на посещение стадионов без презумпции невиновности.

«На предпоследней конференции прошлой зимой уже рассматривались меры, якобы направленные на усиление безопасности на стадионах. Однако то, что пока напоминает беззубого бумажного тигра, вскоре может стать горькой реальностью: результатом могут стать именные билеты, меры безопасности с поддержкой искусственного интеллекта в дни матчей и массовые новые запреты на посещение стадионов без презумпции невиновности!

Решение о создании общенациональной комиссии по запретам на посещение стадионов будет принято в начале декабря. В дополнение к существующим комиссиям по запрету на посещение стадионов в отдельных клубах, этот орган призван контролировать выдачу запретов на посещение стадионов, что и без того вызывает большие сомнения с точки зрения верховенства права. Это намеренно игнорирует экспертные знания клубов, которые знакомы с процессами, связанными с их [домашними] матчами, и, несомненно, лучше способны оценивать местную ситуацию, чем центральный орган. Более того, клубы, не соблюдающие рекомендации центральной комиссии по запрету на посещение стадионов, будут подвергаться санкциям со стороны спортивных судов.

То же самое относится и к предлагаемой практике пересмотра запрета на посещение стадиона не позднее чем через шесть недель после начала расследования (заметьте: не обвинительного приговора!). Вы можете себе представить, как часто такие «пересмотры» приводят к запрету на посещение стадиона. Особенно очевидно, что рекомендация теперь становится обязательным требованием. Каждое возбужденное уголовное дело, которое, как известно, часто со временем затихает из-за своей абсурдности, было бы равносильно немедленному запрету на посещение стадиона для соответствующего лица!

Помимо новой практики запретов на посещение стадионов, радикальные политики и полиция требуют дополнительных ограничений пребывания на стадионах. Один из сценариев предполагает повсеместное распространение персональных билетов и сканеров лиц. Мы не только ставим под сомнение целесообразность и эффективность этого, но и считаем это явным ущемлением права на самоопределение всех посетителей стадионов. Если всем болельщикам приходится отказываться даже от последней крупицы свободы на входе ради нашего национального вида спорта, это резко противоречит нашим принципам и совершенно несоразмерно.

Конечно, вездесущая проблема пиротехники также находит свое место в фантазиях политиков и властей. В то время как фан-группы по всей стране уже некоторое время предлагают конструктивные предложения в рамках кампании «Отмена санкций за ассоциации» и инициируют содержательный диалог с клубами и ассоциациями по поводу пиротехники, не прибегая к популистским приемам, политики и полиция закрывают глаза на реальность зрелого и исключительно позитивного использования пиротехники фан-группами на стадионах. Проводя политику нулевой терпимости и приравнивая пиротехнику к насилию и угрозам, противоположная сторона убедительно демонстрирует полное непонимание культуры болельщиков.

Немецкие стадионы – безопасные места, что подтверждается всей официальной статистикой, например, годовым отчетом, опубликованным в октябре 2025 года Центральным информационным управлением по спортивным операциям (ZIS). Поэтому необходимость создания новой комиссии по запрету на посещение стадионов, которая окончательно ограничила бы полномочия местных служб безопасности, остается под большим вопросом. Вместо того чтобы продолжать полагаться на репрессивные меры, нам нужны стратегии, которые действительно снижают риск безопасности для нас, зрителей стадионов.

Поэтому мы требуем:

1. Минимизировать присутствие полиции. Наибольшую опасность на немецких стадионах представляют непредсказуемые подразделения полиции по борьбе с беспорядками. Вместо того чтобы перекладывать расходы на клубы, необходимо сократить совершенно избыточное время пребывания их сотрудников.

2. Приостановить превентивные инструменты запрета на посещение стадионов. Создание центральной комиссии по запрету на посещение стадионов и обязательное введение запретов на посещение стадионов после начала расследования должны быть строго запрещены! Вместо того чтобы запрещать молодым людям посещать стадионы, ассоциации и политики должны выступать за юридически обязывающие и педагогически обоснованные меры в случаях реальных уголовных преступлений, совершенных в футбольном контексте.

3. Сократить расходы на видеонаблюдение. Вместо того чтобы навязывать клубам все более дорогие системы видеонаблюдения под видом обеспечения безопасности стадионов, средства следует инвестировать в развитие молодежи, инфраструктуру стадионов и работу с болельщиками.

4. Признать ценность немецкой фанатской культуры – вместо того чтобы вызывать всеобщее подозрение у каждого посетителя стадиона требованием персонализации всех билетов, политики должны признать культуру болельщиков в этой стране уникальной отличительной чертой футбола! Использование пиротехники также должно наконец получить законное признание!

Мы понимаем, что время не повернуть вспять. Зачастую свободы, завоеванные с трудом, ограничивались лишь спустя короткое время в угоду популизму немногих избранных. Но будьте уверены: если слухи подтвердятся, мы будем выступать за футбольный стадион как место свободы на благо всех посетителей стадиона и отстаивать ценности нашего футбола!» – говорится в заявлении фанатов.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Faszination Fankurve
