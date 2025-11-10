«В «Феррари» есть гонщики, которым надо меньше говорить и сосредоточиться на пилотаже». Джон Элканн о двойном сходе в Бразилии

Элканн призвал Хэмилтона или Леклера меньше высказываться.

Президент «Феррари» Джон Элканн высказался о противоречивых выходных для итальянского производителя: в Бахрейне Скудерия стала чемпионом мира по гонкам на выносливость (WEC) в зачете пилотов и конструкторов, в то время как гонщики «Формулы-1» Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер сошли на Гран-при Сан-Паулу.

Менеджер вступился за руководителя «Феррари» в «Ф-1» Фредерика Вассера и возложил ответственность за неудачи на пилотов.

«Победа в WEC – и среди конструкторов, и среди гонщиков – стала чем-то невероятным. Это прекрасно демонстрирует, что большие достижения возможны, если «Феррари» едина и все работают сообща.

Но этап в Бразилии обернулся огромным разочарованием. Если посмотреть на «Ф-1», мы видим, что, с одной стороны, механики прекрасно проводят пит-стопы, а инженеры, без сомнения, улучшили болид.

Но остальное не на должном уровне. Есть гонщики, которым надо сосредоточиться на пилотаже и меньше говорить. Впереди важные этапы, и второе место в Кубке конструкторов все еще достижимо.

И это самый важный сигнал из Бахрейна: когда «Феррари» работает как команда, мы побеждаем.

Вассер полностью сосредоточен на том, чтобы «Феррари» показывала результаты – это было подтверждено летом. В сообщении для компании я отметил, что мы чрезвычайно рады прекрасной победе в гонках на выносливость, которая пришла в трудный год и была достигнута благодаря тому, что мы трудились сообща, несмотря на трудности.

В «Формуле-1» важно работать сплоченно. Повторюсь, механики на пит-стопах и инженеры работают хорошо, чтобы машина становилась лучше по ходу сезона. Нужно прибавить во многих аспектах, и нам определенно нужны пилоты, которые думают не о себе, а о «Феррари», – заявил Элканн в интервью la Repubblica.

