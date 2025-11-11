Кирилл Глебов: «Ла Лига или Бундеслига – подходящие чемпионаты для меня, много скоростных футболистов. Можно сказать, что «Барселона» следит, а на деле нет ничего конкретного»

Кирилл Глебов: Ла Лиги или Бундеслига – подходящие для меня чемпионаты.

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов ответил на вопрос относительно интереса европейских клубов.

– Как реагируете на слухи об интересе со стороны топ‑клубов? Может быть, кто‑то связывался?

– Слухи – это только слухи.

Пока не будет чего‑то серьезного, не буду обращать внимания. Можно сказать, что «Барселона» следит, а на деле нет ничего конкретного, она просто следит.

Когда будет реальный интерес, предложение, можно будет рассмотреть, принять эту информацию к сведению. А пока это просто разговоры, которые не должны меня отвлекать.

– А в каком чемпионате вы бы хотели себя попробовать?

– Подходящий для меня – это либо чемпионат Испании, либо Германии.

Там много скоростных футболистов, есть зависимость от скорости. Там я могу себя больше показать, – сказал Кирилл Глебов .