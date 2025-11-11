Экс-футболистка Алуко об оскорбительных сообщениях Бартона: «Он поздравлял меня с успехами в карьере за четыре года до этих ужасных постов. Есть расчет в том, что он сделал»
Бывшая футболистка Эниола Алуко высказалась по поводу экс-хавбека «Манчестер Сити» Джоуи Бартона, который был признан виновным в оскорбительных постах по 6 пунктам из 12. Бартон в том числе отправлял «злонамеренные сообщения» в адрес Алуко.
«Джоуи Бартон – умный человек. Думаю, он знает, что делает. За четыре года до этих ужасных постов он поздравлял меня с успехами в карьере и говорил приятные вещи.
Он поздравлял меня, когда я перешла в «Ювентус», поздравлял, когда я получила должность спортивного директора в «Астон Вилле».
Поэтому в том, что он сделал по отношению ко мне, есть расчет, являющийся злонамеренным и разочаровывающим.
Но я надеюсь, что тот человек, который присылал мне все эти милые сообщения, вернется к тому, кем он был», – сказала Эниола Алуко.