  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-футболистка Алуко об оскорбительных сообщениях Бартона: «Он поздравлял меня с успехами в карьере за четыре года до этих ужасных постов. Есть расчет в том, что он сделал»
0

Экс-футболистка Алуко об оскорбительных сообщениях Бартона: «Он поздравлял меня с успехами в карьере за четыре года до этих ужасных постов. Есть расчет в том, что он сделал»

Эниола Алуко: Бартон говорил мне приятные вещи.

Бывшая футболистка Эниола Алуко высказалась по поводу экс-хавбека «Манчестер Сити» Джоуи Бартона, который был признан виновным в оскорбительных постах по 6 пунктам из 12. Бартон в том числе отправлял «злонамеренные сообщения» в адрес Алуко.

«Джоуи Бартон – умный человек. Думаю, он знает, что делает. За четыре года до этих ужасных постов он поздравлял меня с успехами в карьере и говорил приятные вещи.

Он поздравлял меня, когда я перешла в «Ювентус», поздравлял, когда я получила должность спортивного директора в «Астон Вилле». 

Поэтому в том, что он сделал по отношению ко мне, есть расчет, являющийся злонамеренным и разочаровывающим. 

Но я надеюсь, что тот человек, который присылал мне все эти милые сообщения, вернется к тому, кем он был», – сказала Эниола Алуко.

Что «Динамо» делать с Карпиным?20588 голосов
Оставлять, дать поработатьВалерий Карпин
Увольнять сейчасСборная России по футболу
Увольнять в зимнюю паузуСпартак
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
logoЭниола Алуко
logoДжоуи Бартон
logoпремьер-лига Англия
женский футбол
logoМанчестер Сити
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бартона признали виновным в оскорбительных постах по 6 пунктам из 12. Экс-хавбек «Сити» называл телеведущего Вайна педофилом и писал, что темнокожая Алуко работала на ТВ «для галочки»
7 ноября, 17:37
Бартон выступил в суде по делу об оскорблениях экс-футболисток и телеведущего. Он списал все на «черный юмор» и заявил, что его «отменили»: «Стало ясно, что не смогу работать в футболе»
5 ноября, 21:33
Главные новости
Де ла Фуэнте о травме Ямаля и процедуре «Барсы» без уведомления: «Это ненормально, мы удивлены. Я никогда не сталкивался с такой ситуацией»
18 минут назад
Юрий Семин: «Журналисты к Станковичу чересчур негативно относятся. Они должны поправить уровень корректности и этики»
45 минут назад
Уникальные промокоды букмекеров от Спортса’’ к 11.11 – забирайте прямо сейчас!
55 минут назад
Генсек РФС о лимите: «Не получим ли мы эффекта, когда молодые россияне поймут – за паспорт платят? И они снизят к себе требования. Такие поколения у нас есть, имена называть не хочется»
сегодня, 11:52
Юрий Газинский: «Восхищаюсь Галицким. Человек достиг многого с нуля и вложился потом в родной край. Поэтому люди и пишут: «Нужно сделать памятник». Так к нему относятся»
сегодня, 11:44
Фанаты «Райо» кричали Винисиусу «Пляжный мяч» и «Ты ужасен». Вингер «Реала» ответил: «Вы платите, чтобы смотреть на меня»
сегодня, 11:35
Новый мем Кисляка, шедевр Головина и дорога в Санкт-Петербург – новый выпуск влога сборной на ВидеоСпортсе
сегодня, 11:30ВидеоСпортс"
Левандовски может завершить карьеру, если «Барса» не предложит ему новый контракт (Diario Sport)
сегодня, 11:16
Карпин о том, что россияне не играют в «Зените»: «А я что могу сделать? Семак так считает. Мостовой может в «Динамо», «Спартак» перейти, если возьмут»
сегодня, 10:59
Генич о Станковиче в Грозном: «Какая-то актерская игра, пошел в атаку на журналиста без всякой провокации. Адам больше 10 лет работает на матчах РПЛ, он интеллигентнейший»
сегодня, 10:50
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» показал репортаж о работе академии. Она попала в топ-100 в мире по версии CIES
5 минут назад
Анчелотти о том, что Эндрик не играет в «Реале»: «Ему нужно поговорить с клубом. Он молод, это не последний чемпионат мира – может сыграть и в 2030-м, и в 2034-м, и даже в 2038-м»
33 минуты назад
Карпин о «Динамо»: «Чувствую давление от результата, от совета директоров – нет. Задачу – выиграть трофей – в чемпионате решить будет непросто, мягко говоря»
56 минут назад
«Челябинск» и «Уфа» сыграли в формах, полностью покрытых рекламой – с 20 лого на футболках и шортах
сегодня, 11:00
Генсек РФС о Fan ID на матчах сборной: «Это международное соревнование, участвуют иностранные болельщики, им оформить госуслуги сложно. Но невозможного ничего нет»
сегодня, 09:59
Вячеслав Колосков: «Ключевая проблема российского футбола – не лимит и зарплаты, а плохая тренировочная работа. Диву даешься, сколько бестолковых решений на поле»
сегодня, 09:20
Виталий Кафанов: «Акинфеев – величайший вратарь в истории России, такие рождаются раз в сто лет. Но с Яшиным его нельзя сравнивать»
сегодня, 08:59
«ПСЖ» поддерживает Шевалье после лайка видео республиканца Обера в поддержку Ле Пен. Его извинения считают искренними
сегодня, 08:49
Мостовой о 5-м месте «Балтики»: «Их результаты – больше случайность. Поймали кураж, все получается, фарт есть, они им пользуются. Давайте дождемся конца чемпионата»
сегодня, 08:06
Кирилл Глебов: «Ла Лига или Бундеслига – подходящие чемпионаты для меня, много скоростных футболистов. Можно сказать, что «Барселона» следит, а на деле нет ничего конкретного»
сегодня, 08:05