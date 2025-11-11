Зырянов о Шилове: «Терпеть точно нужно. В «Зените» нужно вгрызаться зубами за место, чтобы забрать его себе. Ребята видят тренировки Жерсона и Вендела – это большой плюс»

Константин Зырянов: Шилову нужно терпеть в «Зените».

Председатель правления «Зенита » Константин Зырянов высказался про Вадима Шилова , который стал первым в рейтинге «Спорт-Экспресса» среди самых перспективных футболистов России.

– Каждодневная работа – это единственный совет футболисту, чтобы пробиться в РПЛ?

– Просто так вам никто не даст место в топ-клубе. Если брать «Зенит», то здесь нужно зубами вгрызаться, чтобы забрать его себе.

Целеустремленность, терпение и любовь к футболу. Только так. Когда начинал в 90-е годы, у нас не было легионеров.

Мы варились в собственном соку, видели сильных игроков по телевизору. Когда двери открылись для иностранных футболистов, стало возможно сравнивать, смотреть на них.

Для наших молодых ребят, которые сейчас видят тренировки Жерсона и Вендела , это большой плюс.

Конкурируя и работая с ними, они растут как спортсмены. У меня в молодости такого не было.

– Какой совет вы дали бы Шилову?

– Терпеть, ждать своего шанса.

Хотя, возможно, это звучит не совсем корректно – ему уже предоставлялось много шансов. И при получении своих минут на поле Вадим делает результативные действия.

Показывая, что он достоин быть в «Зените», получать больше времени, выходить в составе. Но терпеть Шилову точно нужно, – сказал Константин Зырянов.