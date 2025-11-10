Владислав Дикиджи внесен в базу «Миротворца»

Фигурист Дикиджи внесен в базу украинского сайта «Миротворец».

Чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи внесен в базу украинского сайта «Миротворец».

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные ресурса. 21-летнему спортсмену вменяют «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также публичную поддержку в проведении специальной военной операции».

Также сообщалось , что в базу «Миротворца» внесен двукратный победитель финалов Гран-при России Петр Гуменник .

В РФ доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.