Владислав Дикиджи внесен в базу «Миротворца»
Фигурист Дикиджи внесен в базу украинского сайта «Миротворец».
Чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи внесен в базу украинского сайта «Миротворец».
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные ресурса. 21-летнему спортсмену вменяют «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также публичную поддержку в проведении специальной военной операции».
Также сообщалось, что в базу «Миротворца» внесен двукратный победитель финалов Гран-при России Петр Гуменник.
В РФ доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости