Тарпищев о легионерах в «Спартаке»: «Это вопрос системы нашего футбола – посмотрите на «Зенит». Любая команда, претендующая на золото, должна иметь два равных состава»
Шамиль Тарпищев о легионерах «Спартака»: вопрос системы нашего футбола.
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о количестве легионеров в «Спартаке».
«Посмотрите на «Зенит». Это вопрос системы нашего футбола. Сейчас два состава россиян не набрать.
Любая команда, которая претендует на золото, должна иметь два равных состава. Но российских игроков мало. В этом проблема.
Наверное, можно было сделать молодежный состав до 21 года, чтобы меньше игроков терялось. Надо разобраться внутри футбола», – сказал Шамиль Тарпищев.
Только у «Спартака» иностранцы забили все голы в первом круге
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
