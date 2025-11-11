Тарпищев о легионерах в «Спартаке»: «Это вопрос системы нашего футбола – посмотрите на «Зенит». Любая команда, претендующая на золото, должна иметь два равных состава»

Шамиль Тарпищев о легионерах «Спартака»: вопрос системы нашего футбола.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о количестве легионеров в «Спартаке ».

«Посмотрите на «Зенит ». Это вопрос системы нашего футбола. Сейчас два состава россиян не набрать.

Любая команда, которая претендует на золото, должна иметь два равных состава. Но российских игроков мало. В этом проблема.

Наверное, можно было сделать молодежный состав до 21 года, чтобы меньше игроков терялось. Надо разобраться внутри футбола», – сказал Шамиль Тарпищев.

