  • «Ливерпуль» обратился в PGMOL из-за отмены гола ван Дейка в игре с «Ман Сити». В клубе считают, что Робертсон не мешал Доннарумме
73

«Ливерпуль» обратился в PGMOL из-за отмены гола ван Дейка в игре с «Ман Сити». В клубе считают, что Робертсон не мешал Доннарумме

«Ливерпуль» обратился в судейский корпус из-за отмены гола в матче с «Ман Сити».

«Ливерпуль» направил запрос в судейский корпус Англии для разъяснения ситуации с отменой гола Вирджила ван Дейка в матче 11-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:3).

На 38-й минуте воскресного матча ван Дейк после подачи с углового от Мохамеда Салаха отправил мяч в сетку ворот «горожан» и сравнял счет. Однако арбитр Крис Кавана при помощи ВАР отменил гол, посчитав, что защитник Эндрю Робертсон, находившийся в офсайде, своими движениями мешал вратарю.

Как сообщает The Athletic, «красные» связались с Говардом Уэббом и PGMOL, организацией, отвечающей за судейство в Англии. Клуб выразил «серьезную обеспокоенность» и несогласие с тем, что решение об отмене гола было принято по субъективным причинам.

«Ливерпуль» полагает, что формулировка правила ясна и что не было ни одного критерия, необходимого для отмены гола, поэтому взятие ворот следовало оставить в силе.

В PGMOL заявили по поводу гола, что Робертсон «совершал очевидные действия прямо перед вратарем». Однако представители «Ливерпуля», внимательно изучив все доступные видеозаписи с разных ракурсов, отрицают, что обзор Джанлуиджи Доннаруммы был каким-либо образом ограничен присутствием Эндрю, поскольку тот явно находился вне его поля зрения.

При этом арбитр ВАР Майкл Оливер не посоветовал Каване изучить повтор, чтобы судья в поле мог сам принять решение. В «Ливерпуле» считают, что система сдержек и противовесов, которая является основой работы ВАР, не была реализована в этом эпизоде. В клубе также полагают, что вердикт мог быть иным.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: The Athletic
logoМанчестер Сити
logoВирджил ван Дейк
logoЛиверпуль
logoсудьи
видеоповторы
logoМохамед Салах
logoГовард Уэбб
logoЭндрю Робертсон
logoпремьер-лига Англия
logoМайкл Оливер
Крис Кавана
logoДжанлуиджи Доннарумма
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
