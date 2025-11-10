МОК еще не принял окончательного решения по участию трансгендеров в женских соревнованиях на Олимпийских играх
МОК еще не принял финального решения по участию трансгендеров в Олимпиаде.
Международный олимпийский комитет (МОК) еще не принял окончательного решения по поводу участия трансгендеров в женских соревнованиях на Олимпийских играх.
Ранее газета The Times сообщила, что трансгендерам запретят соревноваться с женщинами.
«Директор МОК по вопросам здравоохранения, медицины и науки представил обновленную информацию членам МОК на прошлой неделе в ходе заседаний комиссии МОК. Рабочая группа продолжает обсуждение этого вопроса, и решения пока не приняты. Дополнительная информация будет предоставлена в надлежащее время», – сообщили в МОК.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
