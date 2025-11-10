23

МОК еще не принял окончательного решения по участию трансгендеров в женских соревнованиях на Олимпийских играх

МОК еще не принял финального решения по участию трансгендеров в Олимпиаде.

Международный олимпийский комитет (МОК) еще не принял окончательного решения по поводу участия трансгендеров в женских соревнованиях на Олимпийских играх.

Ранее газета The Times сообщила, что трансгендерам запретят соревноваться с женщинами.

«Директор МОК по вопросам здравоохранения, медицины и науки представил обновленную информацию членам МОК на прошлой неделе в ходе заседаний комиссии МОК. Рабочая группа продолжает обсуждение этого вопроса, и решения пока не приняты. Дополнительная информация будет предоставлена в надлежащее время», – сообщили в МОК.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoМОК
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Захарова о трансгендерах в женском спорте: «Надо проводить разбирательство, кто им разрешал участвовать в прошлой Олимпиаде»
сегодня, 15:26
Журова о трансгендерах в спорте: «Они нарушают права женщин. У них должен быть отдельный формат, а не ситуация, при которой они пользуются лазейкой и участвуют в соревнованиях»
сегодня, 13:46
Свищев о трансгендерах в спорте: «Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы – не место для подобных экспериментов»
сегодня, 13:26
Главные новости
Свищев о трансгендерах в спорте: «Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы – не место для подобных экспериментов»
сегодня, 13:26
МОК запретит трансгендерам участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх (The Times)
сегодня, 12:16
Дегтярев о медиарейтинге федераций: «Мы живем в век медиа, борьбы за внимание. Видим результатом проекта влияние на зарубежную аудиторию»
8 ноября, 12:36
AIU применил санкции к 12 российским легкоатлетам на основании базы данных московской лаборатории
8 ноября, 07:19
Сергей Шаров: «Вообще не собирался переходить в легкую атлетику! Это уже потом так получилось, что хоп-хоп – и я сюда попал»
7 ноября, 08:01
Путин поддержал создание единого реестра тренеров: «Родители должны быть уверены в том, что с их детьми занимаются квалифицированные люди»
6 ноября, 17:58
Владимир Путин: «Сейчас в ряде российских регионов создаются школьные спортивные лиги. Они должны быть во всех субъектах РФ»
6 ноября, 17:40
Михаил Дегтярев: «Объем финансирования спортивных школ в России достиг отметки в 312 млрд рублей в год»
6 ноября, 16:02
Владимир Путин: «Хотел бы поблагодарить тех, кто принял справедливое решение о восстановлении прав Паралимпийского комитета России»
6 ноября, 15:45
Владимир Путин: «Доля детей в России, систематически занимающихся спортом, превышает 93%. Спорт и физическая культура – это всегда путь к успеху»
6 ноября, 15:22
Ко всем новостям
Последние новости
РУСАДА с начала 2025 года собрало у спортсменов 8807 проб
8 октября, 13:48
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
18 сентября, 15:35
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
8 сентября, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
22 августа, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
13 августа, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
24 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
9 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
9 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
9 июня, 11:47