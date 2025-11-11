Сборная России почтила память жертв Великой Отечественной войны на Пискаревском кладбище в Петербурге

Сборная России почтила память жертв Великой Отечественной войны.

Сборная России в полном составе почтила память жертв Великой Отечественной войны на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге.

Сборная России возложила цветы к памятнику жертвам блокады Ленинграда.

«Начинаем день с важного. Всей командой приехали на Пискаревское мемориальное кладбище, чтобы почтить память жертв Великой Отечественной войны 🙏.

Возложили цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище 🙏. Здесь покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбежек и артобстрелов, а также 70 тысяч воинов – защитников Ленинграда», – говорится в сообщении сборной России.

Фото: пресс-служба РФС

Пискаревское мемориальное кладбище – одно из мест массовых захоронений жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта. На кладбище воздвигнут мемориал павшим. Крупнейшее в мире мемориальное кладбище, посвященное жертвам Второй мировой войны.

12 ноября национальная команда РФ сыграет с Перу в Санкт‑Петербурге, а 15 ноября проведет BetBoom товарищеский матч с командой Чили в Сочи.