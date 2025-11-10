  • Спортс
  • Дмитрий Шнякин: «Почему завелся Станкович? Мы спрашиваем о том, что не понравилось в судействе, в каждом флеш-интервью. Что не так с этим вопросом?»
Видео
121

Дмитрий Шнякин: «Почему завелся Станкович? Мы спрашиваем о том, что не понравилось в судействе, в каждом флеш-интервью. Что не так с этим вопросом?»

Дмитрий Шнякин: почему завелся Станкович? Что не так с вопросом о судействе?.

Комментаторы «Матч ТВ» Михаил Моссаковский и Дмитрий Шнякин обсудили конфликт главного тренера «Спартака» Деяна Станковича с репортером канала.

Серб после матча с «Ахматом» (2:1) в 15-м туре Мир РПЛ вступил в перепалку во время флеш-интервью после вопроса о судье: «Почему спрашиваете об этом, зачем провоцируете? Вы что‑то знаете о футболе, по какой схеме «Спартак» играл? Вы можете только говорить такое». Позже «Спартак» принес извинения Адаму Ахмадову.

Михаил Моссаковский: Я стоял в двух метрах от Адама и Деяна и видел, как разгорался этот огонь. В медиа разлетелся последний отрезок этого интервью с вопросом про судейство.

На мой взгляд, вопрос не самый удачный. И интервью, возможно, получилось не самым удачным, важные вопросы по игре действительно не были заданы. Но здесь важно проговорить, что вопрос про судейство не был единственным.

Сначала говорили про матч, потом был вопрос про судейство, после чего Деян взорвался. Возможно, он увидел провокацию, но Адам – не тот человек, который провоцирует.

Дмитрий Шнякин: А что значит не совсем удачный вопрос? Адам спрашивал про то, что Станкович сказал судье «позор». Это нормальная журналистская работа, он хотел понять, с чем не согласен Станкович. Но Деян его перебил.

Михаил Моссаковский: Затем в ситуацию вмешался пресс-атташе «Спартака» Дима Зеленов, который начал уводить Деяна. От Станковича еще была тирада в сторону Адама. Я не буду это повторять, это была смесь сербского, русского и английского.

Дмитрий Шнякин: Мы вопросы о том, что не понравилось в судействе, задаем в каждом флеш-интервью. Что не так с этим вопросом? Почему завелся Станкович?

Полный выпуск шоу «Родной футбол» смотрите на ВидеоСпортсе’‘.

Эмоции Станковича можно понять. Репортер «Матч ТВ» ошибся

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ВидеоСпортс’‘
