Виталий Кафанов: «Акинфеев – величайший вратарь в истории России, такие рождаются раз в сто лет. Но с Яшиным его нельзя сравнивать»

Виталий Кафанов: Акинфеев – величайший вратарь в истории России.

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о сравнениях Игоря Акинфеева со Львом Яшиным.

«Игорь Акинфеев – это однозначно величайший вратарь в истории России. Игорь один такой. Такие вратари рождаются раз в сто лет.

Но его нельзя сравнивать со Львом Ивановичем Яшиным, потому что они играли в разное время, у них были разные карьеры.

Акинфеев и Яшин по-разному пришли к своему величию, у каждого был свой путь, который никто, наверное, никогда не повторит, и каждый из них по-своему велик», – сказал Кафанов.

Напомним, что бывший футболист «Динамо » и сборной СССР Яшин – единственный в истории обладатель «Золотого мяча» среди голкиперов.

