Виталий Кафанов: «Акинфеев – величайший вратарь в истории России, такие рождаются раз в сто лет. Но с Яшиным его нельзя сравнивать»
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о сравнениях Игоря Акинфеева со Львом Яшиным.
«Игорь Акинфеев – это однозначно величайший вратарь в истории России. Игорь один такой. Такие вратари рождаются раз в сто лет.
Но его нельзя сравнивать со Львом Ивановичем Яшиным, потому что они играли в разное время, у них были разные карьеры.
Акинфеев и Яшин по-разному пришли к своему величию, у каждого был свой путь, который никто, наверное, никогда не повторит, и каждый из них по-своему велик», – сказал Кафанов.
Напомним, что бывший футболист «Динамо» и сборной СССР Яшин – единственный в истории обладатель «Золотого мяча» среди голкиперов.
