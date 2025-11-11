  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Виталий Кафанов: «Акинфеев – величайший вратарь в истории России, такие рождаются раз в сто лет. Но с Яшиным его нельзя сравнивать»
10

Виталий Кафанов: «Акинфеев – величайший вратарь в истории России, такие рождаются раз в сто лет. Но с Яшиным его нельзя сравнивать»

Виталий Кафанов: Акинфеев – величайший вратарь в истории России.

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о сравнениях Игоря Акинфеева со Львом Яшиным.

«Игорь Акинфеев – это однозначно величайший вратарь в истории России. Игорь один такой. Такие вратари рождаются раз в сто лет.

Но его нельзя сравнивать со Львом Ивановичем Яшиным, потому что они играли в разное время, у них были разные карьеры.

Акинфеев и Яшин по-разному пришли к своему величию, у каждого был свой путь, который никто, наверное, никогда не повторит, и каждый из них по-своему велик», – сказал Кафанов.

Напомним, что бывший футболист «Динамо» и сборной СССР Яшин – единственный в истории обладатель «Золотого мяча» среди голкиперов.

Акинфеев о сборной России: «Когда провожали, все, чего я удостоился, – 16-секундный ролик на табло. 15 лет профессиональной жизни были столь незначительны, что уместились в 16 секунд?»

Что «Динамо» делать с Карпиным?20598 голосов
Оставлять, дать поработатьВалерий Карпин
Увольнять сейчасСборная России по футболу
Увольнять в зимнюю паузуСпартак
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
logoИгорь Акинфеев
logoЛев Яшин
logoсборная СССР
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoВиталий Кафанов
logoДинамо Москва
logoЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Акинфеев о сборной России: «Когда провожали, все, чего я удостоился, – 16-секундный ролик на табло. 15 лет профессиональной жизни были столь незначительны, что уместились в 16 секунд?»
вчера, 16:59
Лещук о похвалах 19-летнему Расулову: «После первых игр меня тоже носили на руках. А моментами с дерьмом смешивали»
6 ноября, 17:59
Акинфеев о Черчесове: «Очень нравился в «Спартаке». Работать с ним было на удивление легко – внутри он оказался совершенно не таким, как на публике, даже намека на диктатуру не было»
30 октября, 18:15
Акинфеев про подарки: «Золотой iPhone с моим сэйвом в матче с Испанией – самый ценный. После титула с ЦСКА дарили Range Rover. Ощущал диссонанс, для обычных людей подобное – слишком большая роскошь»
28 октября, 16:50
Главные новости
«Милан» хочет продлить контакт с Модричем. Клуб доволен игрой 40-летнего хавбека и восхищен его скромностью и самоотверженностью на поле
2 минуты назад
Де ла Фуэнте о травме Ямаля и процедуре «Барсы» без уведомления: «Это ненормально, мы удивлены. Я никогда не сталкивался с такой ситуацией»
20 минут назад
Юрий Семин: «Журналисты к Станковичу чересчур негативно относятся. Они должны поправить уровень корректности и этики»
47 минут назад
Уникальные промокоды букмекеров от Спортса’’ к 11.11 – забирайте прямо сейчас!
57 минут назад
Генсек РФС о лимите: «Не получим ли мы эффекта, когда молодые россияне поймут – за паспорт платят? И они снизят к себе требования. Такие поколения у нас есть, имена называть не хочется»
сегодня, 11:52
Юрий Газинский: «Восхищаюсь Галицким. Человек достиг многого с нуля и вложился потом в родной край. Поэтому люди и пишут: «Нужно сделать памятник». Так к нему относятся»
сегодня, 11:44
Фанаты «Райо» кричали Винисиусу «Пляжный мяч» и «Ты ужасен». Вингер «Реала» ответил: «Вы платите, чтобы смотреть на меня»
сегодня, 11:35
Новый мем Кисляка, шедевр Головина и дорога в Санкт-Петербург – новый выпуск влога сборной на ВидеоСпортсе
сегодня, 11:30ВидеоСпортс"
Левандовски может завершить карьеру, если «Барса» не предложит ему новый контракт (Diario Sport)
сегодня, 11:16
Карпин о том, что россияне не играют в «Зените»: «А я что могу сделать? Семак так считает. Мостовой может в «Динамо», «Спартак» перейти, если возьмут»
сегодня, 10:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» показал репортаж о работе академии. Она попала в топ-100 в мире по версии CIES
7 минут назад
Анчелотти о том, что Эндрик не играет в «Реале»: «Ему нужно поговорить с клубом. Он молод, это не последний чемпионат мира – может сыграть и в 2030-м, и в 2034-м, и даже в 2038-м»
35 минут назад
Карпин о «Динамо»: «Чувствую давление от результата, от совета директоров – нет. Задачу – выиграть трофей – в чемпионате решить будет непросто, мягко говоря»
58 минут назад
«Челябинск» и «Уфа» сыграли в формах, полностью покрытых рекламой – с 20 лого на футболках и шортах
сегодня, 11:00
Генсек РФС о Fan ID на матчах сборной: «Это международное соревнование, участвуют иностранные болельщики, им оформить госуслуги сложно. Но невозможного ничего нет»
сегодня, 09:59
Вячеслав Колосков: «Ключевая проблема российского футбола – не лимит и зарплаты, а плохая тренировочная работа. Диву даешься, сколько бестолковых решений на поле»
сегодня, 09:20
«ПСЖ» поддерживает Шевалье после лайка видео республиканца Обера в поддержку Ле Пен. Его извинения считают искренними
сегодня, 08:49
Экс-футболистка Алуко об оскорбительных сообщениях Бартона: «Он поздравлял меня с успехами в карьере за четыре года до этих ужасных постов. Есть расчет в том, что он сделал»
сегодня, 08:35
Мостовой о 5-м месте «Балтики»: «Их результаты – больше случайность. Поймали кураж, все получается, фарт есть, они им пользуются. Давайте дождемся конца чемпионата»
сегодня, 08:06
Кирилл Глебов: «Ла Лига или Бундеслига – подходящие чемпионаты для меня, много скоростных футболистов. Можно сказать, что «Барселона» следит, а на деле нет ничего конкретного»
сегодня, 08:05