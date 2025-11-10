«Салават» отыгрался с 0:2, но проиграл «Ладе». У команды Козлова 3 поражения в 4 последних играх

«Салават» потерпел 3-е поражение в 4 играх.

«Лада» победила «Салават Юлаев » (5:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ

К 20-й минуте игры клуб из Уфы проигрывал со счетом 0:2, но сумел отыграться благодаря шайбам Джека Родуолда и Григория Панина .

На отметке 30:14 голом в составе «Лады» отметился Мак Холлоуэлл, после этого «Салават» снова сравнял счет благодаря шайбе Егора Сучкова.

В итоге победу в матче одержала «Лада ». Решающий гол на 60-й минуте забил Никита Михайлов. Эта победа стала для команды 3-й в 4 последних матчах. На данный момент «Лада» идет на 10-м месте в таблице Запада с 19 очками после 25 игр.

«Салават» потерпел 3-е поражение в 4 последних играх. Команда тренера Виктора Козлова занимает 9-е место в таблице Востока с 20 баллами в 24 матчах.

Нападающий «Салавата» Шелдон Ремпал сделал передачу в первом матче после возвращения в клуб.