  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Салават» отыгрался с 0:2, но проиграл «Ладе». У команды Козлова 3 поражения в 4 последних играх
8

«Салават» отыгрался с 0:2, но проиграл «Ладе». У команды Козлова 3 поражения в 4 последних играх

«Салават» потерпел 3-е поражение в 4 играх.

«Лада» победила «Салават Юлаев» (5:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ

К 20-й минуте игры клуб из Уфы проигрывал со счетом 0:2, но сумел отыграться благодаря шайбам Джека Родуолда и Григория Панина.

На отметке 30:14 голом в составе «Лады» отметился Мак Холлоуэлл, после этого «Салават» снова сравнял счет благодаря шайбе Егора Сучкова.

В итоге победу в матче одержала «Лада». Решающий гол на 60-й минуте забил Никита Михайлов. Эта победа стала для команды 3-й в 4 последних матчах. На данный момент «Лада» идет на 10-м месте в таблице Запада с 19 очками после 25 игр.

«Салават» потерпел 3-е поражение в 4 последних играх. Команда тренера Виктора Козлова занимает 9-е место в таблице Востока с 20 баллами в 24 матчах.

Нападающий «Салавата» Шелдон Ремпал сделал передачу в первом матче после возвращения в клуб.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
logoСалават Юлаев
logoДжек Родуолд
logoЕгор Сучков
logoВиктор Козлов
logoКХЛ
logoНикита Михайлов
logoГригорий Панин
logoПавел Десятков
logoЛада
logoМак Холлоуэлл
logoШелдон Ремпал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ремпал сыграет за «Салават» против «Лады». Это первый матч форварда в текущем сезоне КХЛ
сегодня, 13:15
«Путин поднял вопрос доступности спорта для детей. Сегодня мы обсуждаем, как сделать хоккей доступным». Член Общественной палаты Башкортостана Некрасова о хоккее в регионе
сегодня, 11:46
Плющев о селекции «Авангарда»: «Там должны были быть пробиты 2-3 потолка, а не один. КХЛ, как обычно, спит. Молодые в глухом запасе – и зачем вся дорогостоящая вертикаль?»
сегодня, 04:50
Главные новости
Буцаев о слухах, что в «Сибири» нельзя пить воду на тренировках и брать иконы в раздевалку: «Бред. Давайте еще про магнитные бури, полнолуние скажем. Есть вода, есть общая икона – фанаты подарили»
14 минут назад
Хартли об 1:2 от «Торпедо»: «Единственное, что мне не понравилось – результат. Не могу сказать ничего плохого про нашу игру»
25 минут назад
Ги Буше о тактике «Авангарда»: «Менять что-то нужно, когда нет моментов, а это не наша ситуация. Наша проблема в том, что человек, который имеет возможность отличиться, не может это сделать»
34 минуты назад
НХЛ. «Рейнджерс» дома сыграют с «Нэшвиллом», «Нью-Джерси» – с «Айлендерс», «Коламбус» против «Эдмонтона», «Вегас» встретится с «Флоридой»
сегодня, 19:00
Ларионов о роли Лайпсика в СКА: «Пока трудно сказать. Человек, который долго не играл, не может сразу войти в ритм. Это чревато травмами»
42 минуты назад
Никитин о 2:0 с «Северсталью»: «Парни проявили самоотверженность, забили важные голы. Чемпионат в самом разгаре, делать выводы рано. Продолжаем делать то, во что верим»
49 минут назад
Вратарь «Ак Барса» Билялов одержал 189-ю победу в КХЛ и вышел на чистое 5-е место в истории лиги
59 минут назад
«Сибирь» проиграла 10-й матч подряд – 3:6 от «Спартака». Команда Буцаева идет 11-й на Востоке
сегодня, 19:18
ЦСКА всухую победил «Северсталь» – 2:0. Гамзин отразил 34 броска, сделав 2-й шатаут подряд
сегодня, 18:59
КХЛ. «Шанхай» обыграл «Динамо» Москва, ЦСКА победил «Северсталь», «Авангард» проиграл СКА, «Локомотив» уступил «Торпедо»
сегодня, 18:53
Ко всем новостям
Последние новости
Исаков о 2:1 с «Локомотивом»: «Очень насыщенный матч с точки зрения единоборств, мелких стыков. Мы готовились к этому, приняли вызов и победили»
2 минуты назад
Дыняк и Пастухов подрались в матче «Ак Барса» с «Нефтехимиком»
сегодня, 18:32Видео
Знаете, сколько индивидуальных наград взял Овечкин в НХЛ? Тогда вам в наш спецпроект
сегодня, 18:00Тесты и игры
Вратарь «Динамо» Моторыгин пропустил 3 гола и был заменен на Подъяпольского в матче против «Шанхая»
сегодня, 17:46
Десятков о 5:3 с «Салаватом»: «Показали триллер. Возможно, матч не совсем логично завершился, но кто-то должен был победить. Хоккейный бог был за нас»
сегодня, 16:58
Сергей Савельев о Дюбе и Лайпсике: «У СКА не было дефицита крайних нападающих хорошего класса. Но есть явный недобор очков со стороны многих форвардов, если сравнивать с их прошлым сезоном»
сегодня, 16:49
Черных о Никонове: «Ни разу не обсуждали с «Трактором» вопросы его продажи или обмена. По Прибыльскому было обсуждение разных вариантов»
сегодня, 16:17
Дьюхэйм об игре с Овечкиным: «В детстве наблюдал за ним, а теперь мы в одной команде – это круто. Когда впервые увидел его в раздевалке, это был сюрреалистичный момент»
сегодня, 15:32
Кирилл Сафронов о Дюбе в СКА: «Армейцы правильно делают, что усиливают свои атакующие возможности. Команда не так много забивает»
сегодня, 15:12
Кутюрье о Мичкове: «Отличный снайпер, но забивать в каждом матче не получится – нужно помогать и другими способами. Матвей стал чаще играть за линией шайбы»
сегодня, 14:30