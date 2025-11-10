«Динамо» может подписать Ваханию и Мелехина зимой. Защитников «Ростова» хочет видеть Карпин, первичные контакты состоялись («Чемпионат»)
«Динамо» может подписать Илью Ваханию и Виктора Мелехина зимой.
«Динамо» начало работу над трансферами Ильи Вахании и Виктора Мелехина.
Московский клуб планирует зимой подписать защитников «Ростова», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Утверждается, что футболистов хочет видеть в своей команде главный тренер Валерий Карпин. Предварительные контакты по обоим трансферам уже состоялись.
24-летний Вахания в нынешнем сезоне провел 18 матчей во всех турнирах и забил один гол. На счету 21-летнего Мелехина 19 встреч и один забитый мяч.
Transfermarkt оценивает обоих игроков в 3 млн евро.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
