«Динамо» может подписать Ваханию и Мелехина зимой. Защитников «Ростова» хочет видеть Карпин, первичные контакты состоялись («Чемпионат»)

«Динамо» может подписать Илью Ваханию и Виктора Мелехина зимой.

«Динамо » начало работу над трансферами Ильи Вахании и Виктора Мелехина .

Московский клуб планирует зимой подписать защитников «Ростова », сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Утверждается, что футболистов хочет видеть в своей команде главный тренер Валерий Карпин . Предварительные контакты по обоим трансферам уже состоялись.

24-летний Вахания в нынешнем сезоне провел 18 матчей во всех турнирах и забил один гол. На счету 21-летнего Мелехина 19 встреч и один забитый мяч.

Transfermarkt оценивает обоих игроков в 3 млн евро.