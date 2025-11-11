Григорян о штабе Станковича: «Я оказался в полутора метрах от этой банды – вели себя как цыгане. Смотришь и думаешь: «Это что вообще такое?». Орут, кричат, выбегают»

Александр Григорян: в штабе Деяна Станковича ведут себя как цыгане.

Бывший главный тренер клубов РПЛ Александр Григорян поделился мыслями относительно поведения тренерского штаба «Спартака» во главе с Деяном Станковичем в ходе матчей.

«Я обсуживал матч в живом эфире, и в конце матча мы подходим, чтобы опять в эфир выйти, за 10 минут до конца.

И я оказался в полутора метрах от этой банды Станковича. Пусть обижаются, что хотят... Но они вели себя как цыгане. Мне это было так неприятно.

Он себя так ведет, а их же много, помощников. Они себя вели просто как цыгане. Смотришь и думаешь: «Это что вообще такое?». Просто орут, кричат, выбегают», – сказал Александр Григорян.

Черчесов о штабе «Спартака»: «Каждый свисток орут, как с цепи сорвались – даже самого спокойного тренера из себя вывели. Как-то недостойно клуба, я бы сказал»