Карпин про Станковича и репортера «Матч ТВ»: «Бывает, что тренеры срываются. Накипело. Может, после поражения Деян так бы не сказал»

Валерий Карпин: у Станковича накипело, сорвался.

Главный тренер «Динамо » и сборной России Валерий Карпин заявил, что с пониманием относится к конфликту тренера «Спартака » Деяна Станковича с репортером «Матч ТВ» в Грозном.

Серб после матча с «Ахматом » (2:1) в 15-м туре Мир РПЛ вступил в перепалку во время флеш-интервью после вопроса о судье: «Почему спрашиваете об этом, зачем провоцируете? Вы что‑то знаете о футболе, по какой схеме «Спартак» играл? Вы можете только говорить такое». Позже «Спартак» принес извинения Адаму Ахмадову.

– Деяна Станковича вывели вопросом про крики в адрес судей. Есть вопрос, который может вас вывести? И понимаете ли вы Станковича?

– Вывести может, но смотря в какой момент. Бывает, что тренеры срываются. Накипело. Может быть, после поражения Деян так бы не сказал, а после победы – говорит, – сказал Карпин.

Эмоции Станковича можно понять. Репортер «Матч ТВ» ошибся