Карпин про Станковича и репортера «Матч ТВ»: «Бывает, что тренеры срываются. Накипело. Может, после поражения Деян так бы не сказал»
Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин заявил, что с пониманием относится к конфликту тренера «Спартака» Деяна Станковича с репортером «Матч ТВ» в Грозном.
Серб после матча с «Ахматом» (2:1) в 15-м туре Мир РПЛ вступил в перепалку во время флеш-интервью после вопроса о судье: «Почему спрашиваете об этом, зачем провоцируете? Вы что‑то знаете о футболе, по какой схеме «Спартак» играл? Вы можете только говорить такое». Позже «Спартак» принес извинения Адаму Ахмадову.
– Деяна Станковича вывели вопросом про крики в адрес судей. Есть вопрос, который может вас вывести? И понимаете ли вы Станковича?
– Вывести может, но смотря в какой момент. Бывает, что тренеры срываются. Накипело. Может быть, после поражения Деян так бы не сказал, а после победы – говорит, – сказал Карпин.