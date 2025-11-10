Журналист «Матч ТВ» о конфликте со Станковичем: «Провоцировать Деяна не старался – профессиональная недоработка, может. Но это не дает ему права так говорить»

Репортер «Матч ТВ » Адам Ахмадов заявил, что не пытался провоцировать Деяна Станковича во время флеш-интервью.

Главный тренер «Спартака » вступил в перепалку с журналистом во время после матча с «Ахматом » (2:1) в Мир РПЛ , обвинив его в провокации.

– Какой вывод из этой ситуации вы сделали?

– Это все индивидуально. Условно, я бы мог спросить все то же самое у Михаила Галактионова. Он мог бы ответить спокойно.

Почему я это спросил? «Спартак» выиграл, Деян должен быть в хорошем настроении. Я не старался провоцировать. Может быть, было неуместно сразу об этом спрашивать, а сначала надо было спросить что‑то по игре. Это может быть моей профессиональной недоработкой. Но она не дает никакого права Деяну так говорить на меня на камеру. Особенно в ситуации, где журналист не может ответить.

Он видит, что я взрослый человек. Это неуважение как минимум. Перед матчем он записал кружок моим друзьям, – сказал Ахмадов.

Репортер «Матч ТВ» о конфликте со Станковичем: «На улице я мог бы жестко ответить, но я представляю канал, свою нацию, не можем устраивать мордобой. Сильный человек может сдержать гнев»