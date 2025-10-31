Броссо сделал хет-трик Горди Хоу в матче с «Адмиралом». Форвард «Салавата» забил, сделал передачу и подрался

Девин Броссо сделал хет-трик Горди Хоу в матче с «Адмиралом».

«Салават Юлаев » обыграл «Адмирал» (5:0) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

Нападающий уфимской команды Девин Броссо оформил хет-трик Горди Хоу – забил, сделал передачу и подрался.

В первом периоде Броссо стал автором передачи в голе Джека Родуолда.

В начале второго периода канадец подрался с Александром Дарьиным из-за того, что нападающий «Адмирала » уронил на лед вратаря Семена Вязового.

В третьем периоде Броссо уже сам забросил шайбу в ворота соперника.