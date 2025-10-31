Броссо сделал хет-трик Горди Хоу в матче с «Адмиралом». Форвард «Салавата» забил, сделал передачу и подрался
Девин Броссо сделал хет-трик Горди Хоу в матче с «Адмиралом».
«Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» (5:0) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Нападающий уфимской команды Девин Броссо оформил хет-трик Горди Хоу – забил, сделал передачу и подрался.
В первом периоде Броссо стал автором передачи в голе Джека Родуолда.
В начале второго периода канадец подрался с Александром Дарьиным из-за того, что нападающий «Адмирала» уронил на лед вратаря Семена Вязового.
В третьем периоде Броссо уже сам забросил шайбу в ворота соперника.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
