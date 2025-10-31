Мешков завершил карьеру судьи в 42 года. Его не назначали на игры после ошибочного приглашения Чистякова к монитору в матче ЦСКА – «Спартак»
Виталий Мешков принял решение завершить карьеру судьи в 42 года.
«По моей информации, арбитр ФИФА Виталий Мешков, более 15 лет работавший в РПЛ, завершил карьеру арбитра, написав заявление в департамент судейства и инспектирования.
Последним матчем, на котором работал Мешков, было дерби ЦСКА – «Спартак» в 11-м туре, где он, будучи ВАР, позвал к монитору арбитра Чистякова в моменте с назначением пенальти в ворота «Спартака». ЭСК РФС заявила, что Мешков допустил ошибку, пригласив судью к монитору: ему нужно было озвучить лишь то, что нарушение географически произошло внутри штрафной площади. После такой ошибки Мешков не получал назначений 4 игровых дня.
При этом Виталий Мешков, насколько мне известно, остается работать в академии РФС и готовить молодых арбитров вместе со своим заместителем Евгением Турбиным, который завершил карьеру год назад при похожих обстоятельствах», – сообщил автор канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев.
«Матч ТВ» получил в службе коммуникаций Российского футбольного союза подтверждение информации о том, что Мешков завершил карьеру.