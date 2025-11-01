Овечкин без очков 3 матча подряд: 2 броска, «минус 3» против «Айлендерс». У него 2+5 в 11 играх
Александр Овечкин продлил серию без очков до 3 матчей.
Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в игре с «Айлендерс» (1:3).
За 18:17 (6:22 – в большинстве, 0:05 – в меньшинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, полезность – «минус 3».
Всего в 11 матчах текущего чемпионата НХЛ Овечкин набрал 7 (2+5) очков.
