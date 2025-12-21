Ругани получил травму в первом же матче после предыдущей. Защитник «Ювентуса» выбыл минимум на 6 недель из-за повреждения икроножной мышцы
Даниэле Ругани снова травмировался.
Пресс-служба «Ювентуса» сообщила, что у защитника Даниэле Ругани выявлено повреждение внутренней части икроножной мышцы правой ноги.
Повторный осмотр будет проведен через 10 дней, чтобы точно определить сроки восстановления.
Ругани получил повреждение во вчерашнем матче с «Ромой» (2:1), который был первым для итальянца после восстановления от предыдущей травмы.
По данным Sky Sport, защитник пропустит минимум 6 недель.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Ювентуса»
