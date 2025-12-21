Левандовски сыграл свой 500-й матч в топ-5 лиг.

Роберт Левандовски сыграл свой 500-й матч в топ-5 европейских лиг.

Нападающий «Барселоны» вышел во втором тайме матча с «Вильярреалом » (2:0) в 17-м туре Ла Лиги .

На счету польского форварда, также выступавшего за «Боруссию» Дортмунд и «Баварию» в Германию, 389 голов в пяти ведущих чемпионатах Европы (к ним относятся Испания, Англия, Германия, Италия, Франция).

Это третий результат в истории на отрезке в 500 матчей после показателей Лионеля Месси (496) и Криштиану Роналду (495).