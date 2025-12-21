Левандовски провел 500 матчей в топ-5 лиг, забив 389 голов. Только Месси (496) и Роналду (495) забили больше за столько игр
Левандовски сыграл свой 500-й матч в топ-5 лиг.
Роберт Левандовски сыграл свой 500-й матч в топ-5 европейских лиг.
Нападающий «Барселоны» вышел во втором тайме матча с «Вильярреалом» (2:0) в 17-м туре Ла Лиги.
На счету польского форварда, также выступавшего за «Боруссию» Дортмунд и «Баварию» в Германию, 389 голов в пяти ведущих чемпионатах Европы (к ним относятся Испания, Англия, Германия, Италия, Франция).
Это третий результат в истории на отрезке в 500 матчей после показателей Лионеля Месси (496) и Криштиану Роналду (495).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
