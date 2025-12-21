  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Левандовски провел 500 матчей в топ-5 лиг, забив 389 голов. Только Месси (496) и Роналду (495) забили больше за столько игр
14

Левандовски провел 500 матчей в топ-5 лиг, забив 389 голов. Только Месси (496) и Роналду (495) забили больше за столько игр

Левандовски сыграл свой 500-й матч в топ-5 лиг.

Роберт Левандовски сыграл свой 500-й матч в топ-5 европейских лиг. 

Нападающий «Барселоны» вышел во втором тайме матча с «Вильярреалом» (2:0) в 17-м туре Ла Лиги

На счету польского форварда, также выступавшего за «Боруссию» Дортмунд и «Баварию» в Германию, 389 голов в пяти ведущих чемпионатах Европы (к ним относятся Испания, Англия, Германия, Италия, Франция). 

Это третий результат в истории на отрезке в 500 матчей после показателей Лионеля Месси (496) и Криштиану Роналду (495).

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...41717 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
logoРоберт Левандовски
logoБавария
logoИнтер Майами
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoЛа Лига
logoВильярреал
logoМЛС
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Португалии по футболу
logoКриштиану Роналду
logoЛионель Месси
logoБарселона
logoБоруссия Дортмунд
logoбундеслига Германия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат Испании. «Барселона» обыграла «Вильярреал», «Атлетико» победил «Жирону» в гостях, «Бетис» против «Хетафе»
6 минут назадLive
«Барселона» забила 169 голов в 2025-м. Больше было лишь 4 раза, все – при Месси
13 минут назад
«Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед». 1:1 – Кунья ответил на гол Роджерса! Онлайн-трансляция
17 минут назадLive
Ямаль изобразил свист перед трибунами, празднуя гол «Вильярреалу». Вингера «Барсы» освистывали по ходу матча
20 минут назадФото
«Барселона» выиграла 7 матчей подряд с общим счетом 19:6
23 минуты назад
«Барселона» завершает 2025-й на 1-м месте в Ла Лиге. Отрыв от «Реала» – 4 очка, от «Атлетико» – 9
25 минут назад
«Барса» обыграла «Вильярреал» на выезде – 2:0. Ямаль забил с игры, Рафинья – с пенальти, Вейгу удалили на 39-й
27 минут назад
У Ямаля 9+10 в 20 матчах сезона за «Барсу». Вингер забил «Вильярреалу» в Ла Лиге
39 минут назад
Самюэль Умтити: «В «Барсе» я был одинок, не хотел ни с кем разговаривать. Психологические проблемы сказываются на игре. Нужно иметь мужество сказать, что тебе плохо»
49 минут назад
У Исака нет разрыва «крестов», но «Ливерпуль» готовится к его длительному отсутствию (Daily Mail)
51 минуту назад
Ко всем новостям
Последние новости
Головин привез пенальти, но «Монако» прошел дальше в Кубке Франции. Вот как ошибся Александр
23 минуты назадВидеоСпортс"
Ругани получил травму в первом же матче после предыдущей. Защитник «Ювентуса» выбыл минимум на 6 недель из-за повреждения икроножной мышцы
29 минут назад
«Хайденхайм» – «Бавария». 0:2 – Станишич и Олисе забили. Онлайн-трансляция
33 минуты назадLive
Чемпионат Италии. «Торино» победил «Сассуоло», «Фиорентина» принимает «Удинезе», «Кальяри» сыграл вничью с «Пизой»
35 минут назадLive
Точилин о лучших тренерах года в РПЛ: «Мусаев, Талалаев и Семак. Пока полноценно не видим, на что способен Челестини, ЦСКА при Николиче добивался даже лучших результатов»
37 минут назад
Тренер «Монако» Поконьоли о состоянии Погба: «Я понимаю беспокойство, но не переживаю. То, что он снова играет после случившегося, уже впечатляет»
49 минут назад
Аршавин об игроках академии «Зенита»: «Они приходят с ощущением, что уже все умеют. Во взрослой команде нужно проявлять характер – этого некоторым не хватает»
сегодня, 16:25
Семеньо хочет перейти в «Ливерпуль», «Ман Сити» – второй вариант. Вингер «Борнмута» также интересен «МЮ» и «Тоттенхэму»
сегодня, 16:02
Азиатская конфедерация объявила о создании Лиги наций
сегодня, 15:39
Гусев про общение с Пеле и Марадоной: «Диего произвел впечатление отвязного и веселого человека. Пеле говорил: «Мое настоящее имя – Эдсон, потому что кумиром папы был Томас Эдисон»
сегодня, 15:23