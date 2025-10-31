Сумма контракта РПЛ и «Матч ТВ» превысит 30 млрд рублей – с учетом обслуживания ВАР и продакшена

Контракт Мир РПЛ и «Матч ТВ» превысит 30 млрд рублей.

Ранее сообщалось , что Премьер-лига и телеканал подпишут новый контракт на сумму 28,5 млрд рублей за 4 года.

«Контракт «Матч ТВ» и РПЛ больше, чем пишут коллеги. Дело в том, что 28,5 млрд рублей – это чистыми за 4 года.

Допсоглашением идет обслуживание ВАР – примерно 700-800 млн рублей в год. Также заложен продакшен (в данном случае процесс создания видео- и фотоматериала – Спортс’‘), что также стоит больших денег. Таким образом, контракт превысит 30 млрд рублей. Напомню, что нынешнее соглашение составляет 7,7 млрд рублей в год», – написал журналист Грант Гетадарян.