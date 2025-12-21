Гусев о «Золотом мяче»: «Обидная премия для защитников и особенно вратарей – там правят нападающие. Хорошо, что есть отдельная премия имени Яшина»

Виктор Гусев: «Золотой мяч» – обидная премия для защитников и вратарей.

Комментатор Виктор Гусев считает, что жюри «Золотого мяча» недооценивает защитников и вратарей.

В 2025 году обладателем приза лучшему игроку мира по версии France Football стал вингер «ПСЖ» Усман Дембеле.

«Это премия обидная для защитников, особенно обидная для вратарей, отчасти обидная для полузащитников, потому что там правят нападающие. На них обращают больше внимания: они забивают мячи, и поэтому чаще всего они получают эту премию.

Хорошо, что идет отдельная премия для вратарей имени Льва Яшина в рамках этой церемонии. Вратарь – это совершенно особая категория. Очень сложно сравнить вратаря с нападающим – просто по амплуа. Для меня главный критерий – это победа сборной страны в финале чемпионата мира», – сказал Гусев.