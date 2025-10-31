«Сибирь» проиграла 6-й матч подряд – 1:7 от «Автомобилиста». Команда Буцаева идет последней на Востоке

«Сибирь» проиграла шестой матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Вячеслава Буцаева уступила «Автомобилисту » (1:7) в Екатеринбурге в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

Таким образом, новосибирский клуб продлил серию поражений до шести матчей.

Ранее команда также уступила «Ак Барсу» (1:4), «Металлургу» (1:2 ОТ), «Салавату Юлаеву» (2:5), «Трактору» (3:4 Б) и СКА (2:3).

Под руководством Буцаева, который возглавил команду в начале октября, «Сибирь» провела 10 матчей и проиграла 7 раз.

На данный момент команда занимает последнее, 11-е, место в таблице Восточной конференции, имея в активе 16 баллов в 20 матчах.

«Сибирь » продолжит сезон 2 ноября матчем против «Трактора».