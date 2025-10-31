Алеррандро травмировал бедро в 1-м тайме игры ЦСКА с «Пари НН»
Алеррандро получил травму.
Алеррандро травмировался в первой половине игры с «Пари НН» в 14-м туре Мир РПЛ.
Форвард ЦСКА повредил заднюю поверхность левого бедра примерно на 28-й минуте матча и был заменен на Тамерлана Мусаева.
В этом сезоне бразилец принял участие в 12 играх чемпионата и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Мойзес повредил икроножную мышцу прямо перед стартовым свистком в матче ЦСКА – «Пари НН»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
