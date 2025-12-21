Ямаль изобразил свист перед трибунами, празднуя гол «Вильярреалу». Вингера «Барсы» освистывали по ходу матча
Ламин Ямаль свистнул во время празднования гола в ворота «Вильярреала».
Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль потроллил болельщиков «Вильярреала» после гола в матче 17-го тура Ла Лиги.
Каталонцы одержали победу на выезде со счетом 2:0. Ямаль забил на 63-й минуте с передачи Френки де Йонга.
Празднуя гол, 18-летний футболист сборной Испании подбежал к трибуне, показывая на эмблему «Барселоны» на футболке, после чего положил два пальца в рот, изображая свист. Ранее в течение матча болельщики «Вильярреала» неоднократно освистывали Ламина.
Скриншот: трансляция «Матч ТВ»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
