  • Ямаль изобразил свист перед трибунами, празднуя гол «Вильярреалу». Вингера «Барсы» освистывали по ходу матча
Ламин Ямаль свистнул во время празднования гола в ворота «Вильярреала».

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль потроллил болельщиков «Вильярреала» после гола в матче 17-го тура Ла Лиги.

Каталонцы одержали победу на выезде со счетом 2:0. Ямаль забил на 63-й минуте с передачи Френки де Йонга.

Празднуя гол, 18-летний футболист сборной Испании подбежал к трибуне, показывая на эмблему «Барселоны» на футболке, после чего положил два пальца в рот, изображая свист. Ранее в течение матча болельщики «Вильярреала» неоднократно освистывали Ламина.

Скриншот: трансляция «Матч ТВ»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
болельщики
