CAS отклонил апелляцию конькобежки Качановой на невыдачу нейтрального статуса
CAS отказал конькобежке Качановой в предоставлении нейтрального статуса.
В мае Международный союз конькобежцев (ISU) отказал Дарье Качановой в предоставлении нейтрального статуса для участия в олимпийских квалификационных соревнованиях. Россиянка оспорила это решение в CAS.
Решение ISU было основано на докладе, в котором говорилось о связи Качановой с клубом ЦСКА.
CAS постановил, что решение ISU не предоставлять Качановой нейтральный статус является правильным, апелляция россиянки была отклонена.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: CAS
