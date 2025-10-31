CAS отклонил апелляцию конькобежки Качановой на невыдачу нейтрального статуса

CAS отказал конькобежке Качановой в предоставлении нейтрального статуса.

В мае Международный союз конькобежцев (ISU) отказал Дарье Качановой в предоставлении нейтрального статуса для участия в олимпийских квалификационных соревнованиях. Россиянка оспорила это решение в CAS.

Решение ISU было основано на докладе, в котором говорилось о связи Качановой с клубом ЦСКА.

CAS постановил, что решение ISU не предоставлять Качановой нейтральный статус является правильным, апелляция россиянки была отклонена.