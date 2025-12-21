Кунде заменили из-за травмы во 2-м тайме матча с «Вильярреалом». Защитник «Барсы» почувствовал боль в задней поверхности бедра
Жюль Кунде получил повреждение в игре с «Вильярреалом».
Защитник «Барселоны» Жюль Кунде попросил замену на 77-й минуте матча с «Вильярреалом» (2:0) в 17-м туре Ла Лиги.
Француз почувствовал боль в задней поверхности левого бедра. Впрочем, как сообщает Marca, предварительное обследование показало, что травма не является серьезной.
Статистику Кунде можно увидеть здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
