Кунде заменили из-за травмы во 2-м тайме матча с «Вильярреалом». Защитник «Барсы» почувствовал боль в задней поверхности бедра

Жюль Кунде получил повреждение в игре с «Вильярреалом».

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде попросил замену на 77-й минуте матча с «Вильярреалом » (2:0) в 17-м туре Ла Лиги .

Француз почувствовал боль в задней поверхности левого бедра. Впрочем, как сообщает Marca, предварительное обследование показало, что травма не является серьезной.

Статистику Кунде можно увидеть здесь .