СКА проиграл 12 из 20 матчей в сезоне КХЛ – сегодня 2:3 от «Локомотива». У Хартли 3 победы над Ларионовым в 3 играх
СКА проиграл 12 из 20 матчей в этом сезоне КХЛ.
СКА уступил «Локомотиву» (2:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Команда тренера Игоря Ларионова проиграла после того, как ранее обыграла «Сибирь» (3:2) и «Сочи» (8:1).
У СКА 12 поражений в 20 матчах нынешнего сезона. Команда на данный момент занимает девятое место в таблице Западной конференции, имея в активе 20 очков в 20 играх.
«Локомотив» под руководством Боба Хартли опередил «Северсталь» и вернул лидерство в конференции, набрав 30 баллов в 21 матче.
Для «Локомотива» это третья победа в трех матчах над СКА. Команда Хартли ранее обыграла петербуржцев со счетом 4:2 и 3:1.
