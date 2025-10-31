«Готовы мы пить коньяк по утрам, но лишь за победу России». Губерниев и Бузова выпустили совместный музыкальный трек к 10-летию «Матч ТВ»
Музыкальный трек спортивного комментатора Дмитрия Губерниева и певицы Ольги Бузовой доступен к прослушиванию на «Яндекс Музыке», VK Музыке, Apple Music и других площадках.
«И снова поднялся российский атлет
На пьедестал почета.
Как много увидели за 10 лет
Мы новых героев спорта.
И золото солнца, как будто медаль,
Нам светит лучами косыми,
Готовы мы пить коньяк по утрам,
Но лишь за победу России.
Футбол, баскетбол и волейбол,
Плаванье, бокс и хоккей,
Мы открываем российский спорт
Для миллионов людей.
Мы все на «Матч ТВ», и по-другому никак,
Мы все на «Матч ТВ», наш развевается флаг,
«Матч ТВ», здесь открывают стране этот мир, этот спорт,
Мы все на «Матч ТВ», – говорится в тексте песни.
