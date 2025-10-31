«Готовы мы пить коньяк по утрам, но лишь за победу России». Губерниев и Бузова выпустили совместный музыкальный трек к 10-летию «Матч ТВ»

Губерниев и Бузова выпустили совместную песню к 10-летию телеканала «Матч ТВ».

Музыкальный трек спортивного комментатора Дмитрия Губерниева и певицы Ольги Бузовой доступен к прослушиванию на «Яндекс Музыке», VK Музыке, Apple Music и других площадках.

«И снова поднялся российский атлет

На пьедестал почета.

Как много увидели за 10 лет

Мы новых героев спорта.

И золото солнца, как будто медаль,

Нам светит лучами косыми,

Готовы мы пить коньяк по утрам,

Но лишь за победу России.

Футбол, баскетбол и волейбол,

Плаванье, бокс и хоккей,

Мы открываем российский спорт

Для миллионов людей.

Мы все на «Матч ТВ», и по-другому никак,

Мы все на «Матч ТВ», наш развевается флаг,

«Матч ТВ», здесь открывают стране этот мир, этот спорт,

Мы все на «Матч ТВ», – говорится в тексте песни.

