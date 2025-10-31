Сборная Норвегии рассчитывает завоевать 35 медалей на Олимпиаде-2026

Норвежская команда рассчитывает завоевать 35 медалей на Олимпиаде-2026.

Об этом заявил менеджер олимпийской сборной Норвегии Торе Эвребе.

В Сочи-2014 Норвегия взяла 27 медалей, в Пхенчхане-2018 – 39, в Пекине-2022 – 37.

«35 медалей – сложная, но реалистичная цель. Норвежский зимний спорт сейчас силен. К тому же сложилась такая ситуация, что одной сборной, которая обычно завоевывала много медалей, на Играх не будет.

Я должен сказать спасибо всем, кто участвовал в Олимпиаде в прошлый раз и вложил столько труда. Но теперь места освободились для новых героев. По вам не будут долго скучать, ведь это жестокий бизнес! Наша работа – постоянно создавать новые возможности», – сказал Эвребе.

«Хорошо, что Олимпийский комитет так смело заявляет о цели. Это серьезное количество наград, но когда вы возглавляете медальный зачет три зимних Олимпиады подряд, ваши амбиции должны быть большими.

Это многое говорит о позициях норвежского спорта на международной арене – то, что мы можем потерять нескольких спортсменов мирового уровня и все равно повысить планку по сравнению с прошлыми Играми. Но, конечно, и риск провала велик. Норвежской сборной придется сильно постараться, чтобы оправдать ожидания.

Если мы посмотрим на список тех, кто принес больше всего медалей на прошлых Олимпийских играх – это настоящие «тяжеловесы». Тереза Йохауг , Йорген Гробак и Ярл Магнус Риибер – это значимые имена.

Биатлонисты блестяще выступили на Олимпиаде в Пекине, а теперь карьеру завершили братья Бо, Марте Ульсбю-Ройселанн, Тириль Экхофф . С уходом знаменитых спортсменов теряются не только награды, но и огромный опыт, тренировочная рутина, менталитет», – считает эксперт TV2 Мина Финстад Берг.

«Да, многие ушли, но появляются новые хорошие атлеты. Ни одна позиция в спорте не пустует. Всегда найдутся те, кто мечтает попасть на трон», – отметил Эвребе.

Олимпийские игры-2026 пройдут с 7 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

