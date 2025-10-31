Ирина Роднина: «Как Хэллоуин можно запретить у нас в стране? Полицию нравов вводить? Это очередная дурь какая-то»
Роднина негативно отнеслась к возможному запрету праздновать Хэллоуин в России.
Праздник отмечается 31 октября.
«Предложения отменить Хэллоуин? Не знаю, почему так. Пока у меня дети были маленькие, я отмечала Хэллоуин, а сейчас у меня нет интереса к этому празднику. Что нечистого в нем? Это шуточный праздник, а у нас скоморохи – разве не одно и то же?
Я не против, но я и не за – кто хочет, тот отмечает Хэллоуин, кто не хочет, тот не отмечает. Вы что, все праздники отмечаете?
Как Хэллоуин можно запретить у нас в стране? Это что, официальный праздник? Как его запрещать? Что, полицию нравов [вводить]? Это просто очередная дурь какая-то», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости