Ирина Роднина: «Как Хэллоуин можно запретить у нас в стране? Полицию нравов вводить? Это очередная дурь какая-то»

Роднина негативно отнеслась к возможному запрету праздновать Хэллоуин в России.

Праздник отмечается 31 октября.

«Предложения отменить Хэллоуин? Не знаю, почему так. Пока у меня дети были маленькие, я отмечала Хэллоуин, а сейчас у меня нет интереса к этому празднику. Что нечистого в нем? Это шуточный праздник, а у нас скоморохи – разве не одно и то же?

Я не против, но я и не за – кто хочет, тот отмечает Хэллоуин, кто не хочет, тот не отмечает. Вы что, все праздники отмечаете?

Как Хэллоуин можно запретить у нас в стране? Это что, официальный праздник? Как его запрещать? Что, полицию нравов [вводить]? Это просто очередная дурь какая-то», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина.

