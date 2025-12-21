Флик про 2:0 с «Вильярреалом»: «Барселона» подустала, но менталитет и характер невероятны. Завершить год таким образом – фантастика»

Флик о победе над «Вильярреалом»: завершить год таким образом – фантастика.

Ханс-Дитер Флик подвел итоги матча с «Вильярреалом » (2:0) в Лиге чемпионов.

«У них фантастическая команда, очень быстрая атака, и я очень рад, что мы взяли три очка.

С Кунде, думаю, все в порядке. Последние три или четыре дня он болел и не был настолько здоров, насколько это нужно для игры. Не думаю, что он получил сегодня серьезную травму.

Главное – набирать очки. Жоан Гарсия сделал несколько хороших сэйвов, провел отличную игру. Моя команда подустала, но менталитет и характер невероятны. Мы набрали три очка, и завершить год таким образом – это фантастика.

Думаю, мы существенно прибавили. Менталитет, мастерство на высоком уровне. Важнее всего то, как команда тренируется, а она это делает качественно и интенсивно. Когда мы в течение нескольких недель играли неважно, я не понимал, с чем это связано, потому что мы хорошо тренировались», – сказал главный тренер «Барселоны».