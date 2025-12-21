  • Спортс
  • Ямаль с голом и 9.0 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Вильярреал» – «Барселона», у Рафиньи – 8.7. Удаленный Вейга оценен ниже всех – 5.6
Ямаль с голом и 9.0 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Вильярреал» – «Барселона», у Рафиньи – 8.7. Удаленный Вейга оценен ниже всех – 5.6

Ямаль получил высшую по Индексу ГОЛа за матч с «Вильярреалом».

Согласно Индексу ГОЛа, лучшим игроком матча «Вильярреал» – «Барселона» (0:2) в 17-м туре Ла Лиги стал Ламин Ямаль.

Вингер отметился голом и был оценен на 9.0 баллов. В тройку лучших в составе каталонцев также попали Рафинья (8.7) и Френки де Йонг (8.6). Самый низкий балл из игроков «Барсы», вышедших в старте, у Феррана Торреса – 6.6.

У «Вильярреала» лучше всех сыграл Серджи Кардона – на 7.7. Таджон Бьюкенен получил 7.2, все остальные футболисты – меньше 7 баллов. Худшими стал Ренату Вейга, получивший красную карточку (5.6). 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ГОЛ
