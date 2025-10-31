Бублик обыграл второго подряд соперника из топ-10 и впервые вышел в полуфинал «Мастерса»
Александр Бублик вышел в полуфинал в Париже.
Он обыграл Алекса де Минаура – 6:7(5), 6:4, 7:5.
Бублик обыграл второго подряд соперника из топ-10 и впервые вышел в полуфинал «Мастерса». В целом это 15-я победа казахстанца над игроком топ-10.
Дальше он поборется с Феликсом Оже-Альяссимом, которому уступает 2:3 в личных встречах.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
