  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Вернули 2006-й!» Футболисты «Спартака» проехались в метро – как 19 лет назад перед игрой ЛЧ
Фото
47

«Вернули 2006-й!» Футболисты «Спартака» проехались в метро – как 19 лет назад перед игрой ЛЧ

Футболисты «Спартака» проехались в метро – как 19 лет назад перед игрой ЛЧ.

Игроки «Спартака» проехались в метро.

«Футболисты «Спартака» проехались в метро – все как 19 лет назад перед матчем Лиги чемпионов. Ле-ген-дар-но!» — говорится в сообщении.

Напомним, 19 лет назад, 31 октября 2006 года, футболистам «Спартака» пришлось воспользоваться метро из-за пробок, чтобы успеть на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Интера» (0:1).

В той игре за миланский клуб выступал нынешний главный тренер «Спартака» – Деян Станкович.

«Зенит» против «Локомотива». Кто победит?1679 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ЛокомотивЛокомотив
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Спартака»
logoСпартак
logoДеян Станкович
фото
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мешков завершил карьеру судьи в 42 года. Его не назначали на игры после ошибочного приглашения Чистякова к монитору в матче ЦСКА – «Спартак»
сегодня, 16:41
Чемпионат России. ЦСКА против «Пари НН», «Зенит» сыграет с «Локо» в субботу
сегодня, 16:00Live
Петржела считает, что Личка подходит «Спартаку»: «Очень качественный тренер с опытом работы в России. Но как бы на это отреагировали болельщики «Динамо»?»
сегодня, 14:06
Главные новости
Создали 3D-версию первого симулятора футбола. Попробуйте!
14 минут назадТесты и игры
Чемпионат Германии. «Дортмунд» в гостях у «Аугсбурга», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
14 минут назадLive
Тренер «Пари НН» Шпилевский: «Неужели не видите развитие игроков? Диванные критики здесь сидят. Я футбол уважаю, не из Африки приехал. Вы выиграйте сначала там, где мы выиграли»
22 минуты назад
Челестини о 50-летии: «Утром боялся, что в ЦСКА подарят галстук, но ничего не подарили. Я обрадовался: «Значит, выиграем у «Пари НН». И мы все сегодня подарили себе три очка»
50 минут назад
Круговой о 50-летии Челестини: «Хотели подарить галстук, но лучше победу»
56 минут назад
Мбаппе признан лучшим игроком Ла Лиги второй месяц подряд. Форвард «Реала» забил в каждом из трех матчей
57 минут назад
Тренер «Пари НН» Шпилевский: «Мало кто из нижней восьмерки играл здесь так с ЦСКА. Поражение сложно объяснить, моменты были. 7-й пенальти в нашу сторону за сколько‑то матчей – обидно такое пропускать»
сегодня, 18:31
Мостовой вручил Куртуковой «Золотой граммофон» за исполнение песни «Матушка» перед игрой Россия – Нигерия: «От многомиллионной армии болельщиков – спасибо за прекрасное выступление»
сегодня, 18:18
«Локомотив» интересуется защитником «Балтики» Бевеевым
сегодня, 18:11
ЦСКА выиграл 5 из 6 последних матчей в Мир РПЛ
сегодня, 18:02
Ко всем новостям
Последние новости
«Аугсбург» – «Боруссия» Дортмунд – 0:0, онлайн-трансляция. Гирасси, Брандт, Чуквуэмека и Нмеча играют
14 минут назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» играет с «Аль-Хаземом», «Аль-Наср» Роналду проведет матч в субботу
сегодня, 17:30Live
«Париж» хочет подписать Канте
22 минуты назад
Григорян о Шпилевском: «Как твои спичи влияют на футболистов? Ты подразумеваешь: «Я классный тренер, а команда – так себе»? Вижу пустые глаза у игроков «Пари НН», они поют: «Мы ждем перемен»
34 минуты назад
Вратарь «МЮ» Ламменс о кричалке «Ты переодетый Шмейхель?»: «Потрясающий комплимент, но нужно быть реалистом. Петер – один из лучших вратарей в истории, а мне еще многое надо доказать»
35 минут назад
«Пари НН» проиграл 15 гостевых матчей подряд в РПЛ. В истории ЧР только у «Тюмени» серия была хуже
49 минут назад
У «Пари НН» 8 поражений и ничья в 9 последних матчах
сегодня, 18:18
ЭСК поддержала два решения Танашева в матче «Спартака» и махачкалинского «Динамо»
сегодня, 17:48
Григорян о ЦСКА – «Пари НН»: «Я никогда не смирюсь с такими пенальти, поэтому и на пенсию ушел. Где тут контакт, насколько он тянет на 11-метровый?»
сегодня, 17:42
Агент Захаряна о попадании в расширенный состав сборной России: «Как Арсен может быть не готов? Логистика не такая сложная, все дороги ведут в Стамбул»
сегодня, 17:32