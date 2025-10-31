«Вернули 2006-й!» Футболисты «Спартака» проехались в метро – как 19 лет назад перед игрой ЛЧ
Игроки «Спартака» проехались в метро.
«Футболисты «Спартака» проехались в метро – все как 19 лет назад перед матчем Лиги чемпионов. Ле-ген-дар-но!» — говорится в сообщении.
Напомним, 19 лет назад, 31 октября 2006 года, футболистам «Спартака» пришлось воспользоваться метро из-за пробок, чтобы успеть на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Интера» (0:1).
В той игре за миланский клуб выступал нынешний главный тренер «Спартака» – Деян Станкович.
