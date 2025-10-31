Синнер третий раз в сезоне вышел в полуфинал «Мастерса». Он не проигрывает на крытых кортах 24 матча подряд
Янник Синнер вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже.
Он обыграл Бена Шелтона со счетом 6:3, 6:3. Это его седьмая победа подряд над Шелтоном.
Синнер вышел в третий полуфинал «Мастерса» в сезоне (баланс 2:0) и в 13-й – в карьере (баланс 8:4). Он впервые прошел так далеко в Париже.
Итальянец выиграл 24-й матч подряд на крытом харде. Он не проигрывает в помещении с 2023-го – его победная серия началась на Кубке Дэвиса.
За выход в финал Синнер поборется с Александром Зверевым или Даниилом Медведевым.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
