НБА. Внутрисезонный Кубок откроют встречи «Филадельфии» и «Бостона», «Мемфиса» и «Лейкерс» и другие матчи

Сегодня в рамках Кубка НБА пройдут 8 матчей.

Начинается внутрисезонный турнир лиги. В первый день идущая без поражений «Филадельфия» примет «Бостон». «Мемфис» сыграет с «Лейкерс».

НБА

Регулярный чемпионат

Кубок НБА

Восток. Группа A

Положение команд: Кливленд – 0-0, Индиана – 0-0, Атланта – 0-0, Торонто – 0-0, Вашингтон - 0-0

Восток. Группа B

Положение команд: Бостон – 0-0, Детройт – 0-0, Орландо – 0-0, Бруклин – 0-0, Филадельфия – 0-0

Восток. Группа C

Положение команд: Милуоки – 0-0, Нью-Йорк – 0-0, Чикаго – 0-0, Майами – 0-0, Шарлотт – 0-0

Запад. Группа A

Положение команд: Оклахома – 0-0, Миннесота – 0-0, Сакраменто – 0-0, Финикс – 0-0, Юта – 0-0

Запад. Группа B

Положение команд: Лейкерс – 0-0, Клипперс – 0-0, Мемфис – 0-0, Даллас – 0-0, Новый Орлеан – 0-0

Запад. Группа C

Положение команд: Хьюстон – 0-0, Денвер – 0-0, Голден Стэйт – 0-0, Портленд – 0-0, Сан-Антонио – 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
