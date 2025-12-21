Точилин о лучших тренерах года в РПЛ: «Мусаев, Талалаев и Семак. Пока полноценно не видим, на что способен Челестини, ЦСКА при Николиче добивался даже лучших результатов»

Точилин о лучших тренерах года: Мусаев, Талалаев и Семак.

Александр Точилин выбрал лучших тренеров года в РПЛ.

– Мусаев, Талалаев. И, наверное, все-таки назову Семака.

– Кто из специалистов наиболее спрогрессировал за этот год?

– Конечно Талалаев. Потому что остальные уже давно заявили о себе на этом уровне, а для Андрея Викторовича «Балтика» – это такой большой шаг вперед.

– Вы не включили в тройку лучших Фабио Челестини. Почему?

– Потому что пока еще идет первый сезон, и мы полноценно не видим, на что способен Челестини, что он изменил в ЦСКА. Команда и при Николиче добивалась подобных и даже лучших результатов. Можно сказать, что сейчас армейцы в лидерах благодаря основе, которую заложил Николич, а не Челестини.

– Есть ли кто-то из тренеров, кто вас, наоборот, разочаровал?

– Никто не разочаровал, но если говорить о тех, у кого не получилось, то первыми приходят на ум Карпин, Осинькин, у которого есть еще возможность исправить положение «Сочи», и Шпилевский, – сказал экс-тренер «Сочи».