«Барселона» выиграла 46 матчей в 2025 году. Лишь в 2015-м и 2012-м было больше побед

«Барселона» выиграла 46 из 60 матчей в 2025 году.

Лишь дважды в истории «Барселона » выигрывала больше матчей за год, чем в 2025-м.

Сегодня команда Ханси Флика обыграла «Вильярреал» (2:0) в Ла Лиге . Это был ее 60-й матч в текущем году – и 46-я победа.

46 раз каталонцы также выигрывали в 2011-м, но тогда они провели на четыре матча больше. В 2015-м у них была 51 победа в 65 играх, в 2012-м – 49 в 64.