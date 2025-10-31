ЦСКА выиграл 5 из 6 последних матчей в Мир РПЛ
ЦСКА одержал третью победу подряд.
Команда Фабио Челестини обыграла «Пари НН» со счетом 2:0 в 14-м туре Мир РПЛ. Ранее были побеждены «Крылья Советов» (1:0 в чемпионате) и «Акрон» (3:2 в FONBET Кубке России).
В Премьер-лиге армейцы одержали пять побед в шести последних играх. Единственное поражение – от «Локомотива» (0:3).
Ближайшие два матча ЦСКА проведет против «Динамо» Махачкала – сперва в Кубке, а затем в чемпионате.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
