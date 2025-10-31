ЦСКА выиграл 5 из 6 последних матчей в Мир РПЛ

ЦСКА одержал третью победу подряд.

Команда Фабио Челестини обыграла «Пари НН » со счетом 2:0 в 14-м туре Мир РПЛ . Ранее были побеждены «Крылья Советов» (1:0 в чемпионате) и «Акрон» (3:2 в FONBET Кубке России).

В Премьер-лиге армейцы одержали пять побед в шести последних играх. Единственное поражение – от «Локомотива» (0:3).

Ближайшие два матча ЦСКА проведет против «Динамо» Махачкала – сперва в Кубке, а затем в чемпионате.