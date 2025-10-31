Мойзес повредил икроножную мышцу прямо перед стартовым свистком в матче ЦСКА – «Пари НН»
Мойзес Барбоза не смог начать игру с «Пари НН» из-за травмы.
Мойзес Барбоза получил травму за мгновения до стартового свистка в матче Мир РПЛ.
Защитник ЦСКА был включен в состав на игру против «Пари НН» в 14-м туре. Он разминался, подпрыгивая и делая небольшие рывки, и почувствовал дискомфорт в области левой икроножной мышцы.
Армейцам пришлось заменить 30-летнего бразильца на Артема Бандикяна до начала игры.
